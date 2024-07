Malas noticias para los pensionistas: la Seguridad Social baja las pensiones no contributivas hasta los 129€ por este motivo

Las personas que reciben una pensión no contributiva (PNC) deben llevar mucho cuidado, porque la Seguridad Social se ha puesto muy estricta con los requisitos necesarios para recibir más dinero en cada mensualidad. Desde la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se han fijado unos parámetros para determinar la cuantía final de estos subsidios en función del resto de ingresos que reciben los beneficiarios, que pueden hacer que la pensión final se reduzca al mínimo.

La cuantía de las pensiones no contributivas varían mucho

La pensión no contributiva es una prestación económica dirigida a aquellos ciudadanos que, por no haber cotizado lo suficiente o no haber cotizado nunca a la Seguridad Social, no tienen derecho a una pensión contributiva. Se trata de una medida de protección social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a las personas mayores y con discapacidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

El dinero que recibe una persona que cobra una pensión no contributiva dependerá de las rentas del beneficiario y de la unidad de convivencia, un baremo que hace que los beneficiarios solo puedan recibir el mínimo si así lo estima la Seguridad Social. Esta pensión mínima está fijada en los 129,48 euros, una cifra que irá aumentando según se reduce el nivel del resto ingresos, aunque el importe íntegro está fijado en los 517,90 euros mensuales.

Esto se debe a que la ayuda está pensada para que las personas tengan unos ingresos mínimos al mes, por lo que la cantidad que recibe del Estado se ajustará a las necesidades de cada beneficiario.

¿Cómo se calcula la pensión no contributiva?

La cuantía individual de la pensión no contributiva se calcula en función de los ingresos personales del solicitante o de su unidad económica de convivencia (UEC). Se aplica una fórmula que tiene en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), un coeficiente que depende de la edad del pensionista y de si tiene cónyuge o pareja estable, y un porcentaje que se aplica a las rentas del solicitante o de la UEC.

La pensión no contributiva de jubilación e invalidez en España ha incrementado en 2024 un 6,9%. Esto significa que la cuantía anual íntegra alcanzará los 7.250,60 euros o 517,90 euros mensuales en 14 pagas. Este aumento se enmarca en la revalorización general de las pensiones aprobada por el Gobierno, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas más vulnerables.

Para poder solicitar la pensión no contributiva, es necesario cumplir una serie de requisitos:

Edad: Tener 65 años o más (o 60 años en caso de invalidez).

Tener 65 años o más (o 60 años en caso de invalidez). Residencia: Residir legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación, y 2 de esos años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.

Residir legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación, y 2 de esos años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. Recursos económicos: Carecer de rentas o ingresos suficientes para alcanzar el límite mínimo establecido. Este límite se revisa anualmente y en 2024 se sitúa en 6.816,48 euros anuales para un pensionista individual y en 13.632,96 euros anuales para una unidad económica de convivencia con cónyuge.

Para establecer la cantidad final, se tendrá que presentar una declaración de ingresos anuales que fijara cuánto dinero recibirá el beneficiario.

Cuidado porque la pensión se puede quedar en 129 euros

A pesar de que se haya fijado el mínimo en los 517 euros, si los beneficiarios de pensiones no contributivas tienen más ingresos, la cuantía de la pensión se reduce según el artículo 14 del Real Decreto 357/1991. Se deducen los ingresos anuales del beneficiario de la cuantía de la pensión y, si los ingresos totales de la unidad económica superan el límite de acumulación de recursos, la pensión se ajusta para no sobrepasar dicho límite. La cuantía mínima de la pensión será siempre el 25% de la cuantía base, es decir, 129,48 euros mensuales o 1.812,65 euros anuales.

La Seguridad Social ajustará la cuantía de la pensión no contributiva de jubilación o invalidez si se tienen más ingresos de lo esperado. Este ajuste no es inmediato, ya que la revisión se realiza al final de cada año. Durante el primer trimestre del año, todos los beneficiarios deben presentar una declaración anual de rentas para comprobar que siguen cumpliendo los requisitos y ajustar la cuantía de la pensión según los ingresos declarados.