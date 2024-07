Adiós a la bisutería apagada: nueve pasos para limpiar tus abalorios

A menudo, pensamos que lo que más valor tiene es lo que más debemos cuidar. Siguiendo esta lógica, podríamos decir que las joyas y los productos del mundo de la joyería requieren cuidados excepcionales. Sin embargo, olvidamos que la bisutería, aunque más económica, también necesita cuidados. Estas piezas, por su valor sentimental, religioso o simplemente por la comodidad que nos brindan, merecen ser limpiadas y mantenidas adecuadamente.

Para que la bisutería perdure con el paso del tiempo, lo más importante es cuidarla día a día. Este cuidado constante es fundamental para mantener su apariencia y funcionalidad. Las joyas de fantasía son un complemento perfecto para quienes desean lucir bien sin invertir en anillos, pulseras u otras piezas de oro, bronce o plata. Además, pueden tener un gran valor sentimental que nos impulse a querer conservarlas el mayor tiempo posible.

Es recomendable limpiar regularmente tanto las joyas como la bisutería, ya que al ser objetos que usamos a diario, tienden a acumular suciedad y gérmenes. Además, cuando las guardes en casa, es aconsejable hacerlo dentro de una caja o joyero cerrado para evitar que se acumule polvo sobre las piezas. Mantener la bisutería limpia y bien almacenada ayuda a preservar su apariencia y evita el deterioro prematuro.

Sin embargo, al estar hechas de materiales metálicos menos resistentes, estas piezas requieren un cuidado especial. La suciedad, el desgaste y el uso diario pueden mancharlas y oscurecerlas, haciendo que pierdan su valor estético. Por eso, es crucial seguir una guía de limpieza adecuada para mantenerlas en buen estado.

Materiales más sensibles

¿Existe alguna bisutería que no se ponga fea o no se estropee con el tiempo? La respuesta depende de la composición de la bisutería. Si tus accesorios están hechos de acero, cristal, piedra semipreciosa o plata, es probable que estos materiales no se deterioren fácilmente.

Por ejemplo, un collar de acero con cuentas de plata y piedras semipreciosas puede mantenerse en buen estado con una limpieza ocasional usando un paño de algodón para evitar la acumulación de suciedad y grasa.

Las joyas o bisutería dorada normalmente están fabricadas con metal y tienen una última capa o varias capas de oro o aleación de oro. Es habitual que la bisutería dorada pierda brillo con el paso del tiempo y genere suciedad. Por este motivo es importante lavarla con frecuencia. Se recomienda lavar la bisutería dorada con agua tibia y jabón frotando suavemente. Luego se recomienda secarla con un paño seco.

Es crucial revisar la composición de tus collares, pulseras, anillos o pendientes. Los materiales pintados o recubiertos que no son resistentes tienden a perder su capa exterior con el uso, lo que resulta en la pérdida de brillo o la aparición de manchas. Por lo tanto, invertir en piezas de bisutería de alta calidad hechas con materiales duraderos es clave para mantener su apariencia con el tiempo.

Paso a paso: cómo limpiar las joyas de fantasía

Materiales

Jabón líquido o detergente

Vinagre blanco

Un recipiente

Una taza de agua tibia

Un cepillo de dientes reciclado

Un secador de pelo (opcional)

Procedimiento