Disfruta del sol sin riesgos: trucos infalibles para evitar quemaduras solares este verano

Llega el verano y todos queremos lucir morenazo. ¿Morenazo o quemadura? Ese supuesto colorcito que todos estamos locos por lograr y hacer que nos dure hasta las navidades no es otra cosa que una reacción de la piel para protegernos de los rayos UV. ¿Cómo nos protege la piel del Sol? Produciendo melanina, lo que nos oscurece la piel.

Sin embargo, cuando la piel se expone a demasiada luz solar -los rayos UV son un tipo de radiación invisible que puede penetrar en la piel y dañar las células-, la melanina no puede protegerla lo suficiente y se produce una quemadura solar.

¿Cómo saber si te has quemado la piel? Lo primero que debes saber es que los síntomas de las quemaduras solares suelen aparecer algunas horas después de la exposición al sol y pueden durar varios días. Desde que veas que se te pone la piel roja y sensible o te duele cuando tocas la zona, ya te has quemado la piel.

La piel roja y el dolor son los síntomas más comunes cuando nos quemamos en la playa, pero hay otros indicadores que pueden servirte de alarma y que apuntan a que tienes una quemadura por el sol en la piel.

Hinchazón o la aparición de ampollas son algunos de los más conocidos, pero también puede darse fiebre, escalofríos o náuseas.

¿Quiénes las sufren?

La genética hace que no todo el mundo esté igual de predispuestos a la hora de padecer una quemadura por el sol: personas con piel clara, el pelo rubio o pelirrojo y los ojos azules o verdes suelen ser algunas características que hacen que tengas más probabilidad de padecer una quemadura por el sol.

También los propios hábitos o las actividades tienen mucho que ver en la aparición de este tipo de lesiones. Así, entre los indicadores de riesgo se encuentra también el consumo de ciertos medicamentos, como antibióticos o antidepresivos, así como el uso de camas solares.

A ello se suma el hecho de que las personas que tengan antecedentes en su familia de casos de cáncer de piel deben extremar aún más las precauciones cuando toman el sol, no solo durante estos meses de verano sino a lo largo de todo el año.

¿Cómo prevenir?

La mejor manera de prevenir las quemaduras solares es limitar la exposición al sol. En líneas generales, las mejores horas para tomar el sol son antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, cuando los rayos UV del sol son menos intensos.

Es importante evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos UV son más fuertes y pueden causar quemaduras solares.

Debes aplicarte una cantidad generosa de protector solar en todas las áreas expuestas de la piel, al menos 15 minutos antes de exponerte al sol. Se recomienda utilizar un protector solar con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior.

Evitar los riesgos de las quemaduras requiere que sigas estos consejos:

Aplicarse protector solar con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior cada dos horas, o con más frecuencia si se suda o se nada.

Buscar la sombra, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos UV son más fuertes.

Llevar ropa protectora, como camisas de manga larga, pantalones y sombreros.

Usar gafas de sol que bloqueen los rayos UV.

Evitar las camas solares.

¿Y si te quemas?

Daños del sol

La exposición excesiva al sol puede provocar daños graves en la piel a largo plazo, como:

Envejecimiento prematuro: La exposición a los rayos UV acelera el proceso de envejecimiento de la piel, provocando la aparición de arrugas, líneas finas y manchas de la edad.

Manchas de la piel: La exposición al sol puede provocar la aparición de manchas de la edad, también conocidas como hiperpigmentación.

Cáncer de piel: El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en todo el mundo. La exposición a los rayos UV es el principal factor de riesgo de cáncer de piel.

Tratamientos

Si tienes una quemadura solar, puedes aliviar los síntomas con los siguientes remedios caseros: