Los cinco mejores libros para aprender a tener tu casa en perfecto orden

Hay quienes no soportan el desorden en su hogar, ya sea en el salón, la habitación o la cocina, mientras que otros pueden convivir con cientos de objetos esparcidos de cualquier manera. Sin embargo, mantener los espacios organizados es una habilidad que se puede aprender, incluso si no es una cualidad innata. El orden no solo mejora la estética de nuestro entorno, sino que también supone un ahorro de tiempo considerable y proporciona una gran paz mental.

Amazon, con su extenso catálogo, ofrece una amplia gama de libros que pueden ayudarnos a mejorar nuestras habilidades organizativas. Estos libros están diseñados para enseñarnos a mantener el orden en nuestros hogares, incluso si nunca ha sido nuestro fuerte. En pocas páginas, pueden hacer que adoptemos el espíritu de Marie Kondo, la gurú del orden conocida por su método de organización eficaz.

Entre los títulos más vendidos y mejor recomendados, se encuentran guías prácticas y consejos sobre cómo organizar cada rincón de nuestro hogar, desde el armario hasta la cocina. Con la ayuda de estos libros, aprender a ser ordenado se convierte en una tarea accesible y gratificante, mejorando nuestra calidad de vida y nuestra relación con el espacio que nos rodea.

La magia del orden

Marie Kondo.

No aprendimos a ordenar con ella, pero sí tomamos conciencia de la cantidad de objetos y prendas que acumulamos en casa y que no necesitamos, ya que, como dice la experta japonesa, no nos hacen felices.

Su libro, un best seller, ha vendido más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo, ha sido traducido a más de 24 idiomas y publicado en más de 30 países, según Amazon. Su método funciona: menos es más, nos guste o no.

Ordena tu casa, tu mente y tu vida: Di adiós al caos para siempre

Leticia Pérez Serrano

Con miles de seguidores en su perfil de Instagram, Leticia Pérez Serrano es una experta en orden que ha recopilado todos sus trucos en un libro. Según Amazon, es “un novedoso método de organización (...) lleno de trucos, consejos y ejemplos reales que te servirán de guía para aplicar el método". El objetivo es que sus instrucciones se conviertan en un hábito.

4 semanas para ordenar tu casa y tu vida

Astrid Eulalie

Más que un manual con instrucciones precisas sobre cómo doblar calcetines u ordenar camisetas, este título es un híbrido entre un libro de organización y uno de autoayuda, pues la vida, muchas veces, se desmorona por secciones. “Te guiará paso a paso en tu misión de orden total, ya sea en casa, en el ordenador o en el alma. Cuestionarios, tests, información sobre la sobriedad feliz, un plan de batalla pautado, reflexiones sobre la relación con el papeleo, el empleo del tiempo, el dinero, los amigos…”, detalla Amazon.

Limpieza, orden y felicidad

La Ordenatriz

Bego, conocida como La Ordenatriz en redes sociales, es una experta en orden y limpieza. Lo que comenzó como una manera de superar una crisis se ha convertido en un fenómeno con cientos de miles de seguidores.

Sus consejos son infalibles, y ahora todos sus trucos están recopilados en un libro recién publicado, que promete convertirse en la biblia española del orden. “Consejos prácticos, trucos ingeniosos y mezclas sorprendentes que harán que mantener tu casa limpia sea pan comido”, afirma la descripción en Amazon.

Manual para organizar tu casa

Pía Nieto

Ordenar casas se ha convertido en una profesión, y Pía Nieto lo es desde hace más de 20 años. La experta asegura que conseguir el orden no es tan complicado como a veces puede parecer. “Ten objetivos claros y luego organiza y supervisa cada una de las tareas hasta lograr el nivel de bienestar que desees. Para mí, además, es clave controlar el tiempo y establecer unas rutinas que me hagan más eficiente; de hecho el trabajo fluye mejor y nos cansamos menos”, explica para Amazon.