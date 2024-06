Tres ideas divertidas para que te hagas tú misma los organizadores de joyas

Abalorios de todo tipo, regalos, recuerdos, aquellos pendientes que compraste para una boda o la pulsera que conservas de tu infancia. Son tantas las joyas y bisutería que acabamos repartiéndolas por joyeros y cajitas en cualquier rincón de la casa. Pero esta práctica no puede estar más lejos de la buena organización.

El hecho de que estén repartidos sin ordenar provoca que muchas veces ni sepamos qué tenemos y al final acabamos siempre con los mismos pendientes y el juego de colgante y pulsera. Para evitarlo, hay multitud de ideas en el mercado que te permitirán tener todos tus complementos perfectamente ordenados.

Como diría Marie Kondo, el primer paso siempre será revisar todo lo que tengas para deshacerte de las que ya no son útiles, no te gustan o no te pongas. Y una vez hayas decidido con qué piezas te quedas, clasifícalas por tipo. Si no tienes espacio o comprar uno de esos armarios joyeros te parece innecesario, te proponemos unas cuantas ideas económicas para 'fabricar' tus propios organizadores.

Perchas

Compra varios colgadores de un solo gancho. Pueden ser del mismo estilo para crear un espacio más armonioso o completamente diferentes si te sientes más atrevida.

Coloca los percheros a diferentes alturas y organiza en ellos tus collares, pulseras e incluso cinturones. Así, siempre los tendrás a mano cuando te vistas. También puedes jugar con el papel pintado de la pared, utilizando un vinilo que imita ladrillos para darle al rincón un toque rústico y acogedor.

Pomos

Sí, los de las puertas de los muebles. Se trata de una manualidad fácil de hacer y que te permitirá tener un accesorio divertido y útil para colgar collares y pulseras.

Colgador casero para collares y pulseras. / El Día

Consigue un tablón de madera de unos 30-40 centímetros de ancho, 10-15 de alto y aproximadamente 3 centímetros de grosor. Píntalo con pintura blanca y espera a que se seque. Luego, aplica una capa fina de pintura de otro color y, una vez seca, lija suavemente la superficie para lograr un efecto envejecido. Usa un poco de pegamento para añadir una guirnalda de lentejuelas, dándole un toque divertido a tu nuevo organizador de joyas.

Obtén unos cuantos pomos de diferentes estilos y formas. Con una taladradora, realiza cuidadosamente agujeros en la madera del tamaño adecuado para los tornillos de cada tirador. Coloca los pomos en los agujeros y fíjalos bien. Finalmente, monta el organizador en la pared.

Malla metálica

Una de las últimas tendencias para crear estancias únicas es colgar una rejilla metálica en la pared. Las tiendas de decoración, y muchas de ropa que han lanzado sus propias colecciones 'deco', las comercializan a muy buen precio.

Esto te permitirá sacar tus complementos del joyero con facilidad. Esta idea, a medio camino entre lo vintage y lo contemporáneo, te permite colgar con pinzas de madera tus accesorios favoritos y otros elementos que aporten alegría a tu mural.

Fotografías de estilo retro tipo Polaroid, pequeñas guirnaldas de luces o flores secas son algunas de las múltiples opciones. Sin embargo, como siempre en materia decorativa, es mejor no sobrecargar los paneles con demasiados objetos para evitar una composición saturada.