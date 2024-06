Diez cosas que tienes que eliminar de tu casa este verano para que arranque el otoño en orden

El verano es para la relajación y el descanso, pero también para liberarnos de cargas, tanto físicas como emocionales, acumuladas durante un año de arduo trabajo. Es un momento ideal para hacer inventario y deshacernos de lo innecesario. También en casa

Un coach nos sugeriría liberar nuestra agenda de contactos y actividades improductivas, mientras que un experto en orden o decoración recomendaría despejar nuestra casa de todo lo superfluo.

Así, se pueden aprovechar los meses estivales y las vacacines para poner a punto el hogar, una tarea que puede resultar más sencilla si sigues estos diez consejos. Estas son las cosas que debes eliminar para llegar al otoño con todo en orden.

Ropa

Cada familia tiene una forma de referirse a esas prendas que son de nuestra talla, no están gastadas ni tienen nada que las haga objetivamente descartables: las llamamos ropa para un cambio, para un día en la piscina, para un apuro... Normalmente son regalos que no nos gustan mucho o ropa que hemos usado tanto que ya no queremos llevarla en el día a día, pero no nos atrevemos a vender o donar. Pensamos que pueden servir para la playa o la piscina. ¿Te las has puesto estas semanas? Probablemente no. Así que puedes desprenderte de ellas sin traumas, preferiblemente donándolas a una ONG.

Los guardatodos

Los bolígrafos que no pintan, las llaves Allen de Ikea, esos alambres para cerrar pan de molde o recoger cables, tornillos que encuentras de repente y no sabes de dónde han salido... Puede que en tu casa no se acumulen en un cajón, sino en una caja o un armario (o peor, estén desperdigados por todas partes). Lo importante es que son un incordio: los guardamos pensando que no ocupan mucho espacio, pero al final son muchos y sí que lo hacen.

El papeleo

Esos cupones de descuento caducados, facturas que nunca revisarás, flyers de comida a domicilio, tiques con la tinta desvanecida, tarjetas de visita de personas que no recuerdas o de negocios ya localizados en Internet... Al igual que en el caso anterior, se acumulan más de lo que parece y ocupan más espacio del que creemos. El contenedor azul es su destino final.

Literatura

Sudokus, revistas antiguas, libros de bolsillo que sabes que no vas a leer, recetarios que nunca usarás... Libros y publicaciones que son comunes en las casas de verano para pasar el tiempo pero que deben acabar en el contenedor de reciclaje o en plataformas de venta de segunda mano.

Juguetes

Si tus hijos ya están más cerca de adolescenia y pasan de hacer castillos de arena, es momento de deshacerse de las bicicletas, cubos, palas y otros recuerdos de un pasado reciente. No sirve la nostalagia: no lo van a usar así que toca desprenderse de la infancia.

Proyectos

Esos encantadores proyectos de manualidades que comenzaste con entusiasmo, pero abandonaste por falta de tiempo. O al menos eso te dijiste, porque ahora, estando de vacaciones, sigues sin terminarlos. Nunca los retomarás, y conservarlos solo te hace sentir mal contigo mismo y añadir más desorden.

Cosméticos de verano

Es casi seguro que los protectores solares y repelentes de insectos del año pasado ya están caducados, sin mencionar lo que guardas en el botiquín de un verano a otro. Revisa la fecha de caducidad de antidiarreicos, pomadas para picaduras y otros medicamentos relacionados con las vacaciones, y te llevarás una sorpresa.

Inutil o feo

Que sí, que lo dijo William Morris hace más de cien años, pero es en verano cuando más nos damos cuenta de que tenía razón, cuando las revistas de decoración nos muestran salones despejados con etéreas cortinas de lino o gasa, alguna pieza de arte, flores frescas, sofás de tonos suaves.... Todo lo que no entre en esta categoría, en realidad está sobrando en tu hogar.

¿Y esto para qué?

Hay un sinfín de objetos propios de verano que acabamos guardando sin saber muy bien por qué. Mapas de los viajes, negativos de las fotos (sí, aún hay quien los conserva), juegos sin piezas, ventiladores estropeados... Solo con este tipo de cosas verás que llenas una bolsa de basura, y es qué ¿para qué las quieres?

En el coche

En verano, nuestros coches tienden a llenarse de botellas de agua vacías, tickets de aparcamiento y parasoles inservibles, además del desorden acumulado, como cargadores de móviles obsoletos, CDs que ya no escuchamos y ambientadores vacíos. En el coche solo deberíamos conservar un botiquín de emergencia actualizado y los elementos obligatorios por la administración (chaleco, triángulo, partes de accidentes). Y