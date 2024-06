Cuatro trucos para ordenar tu casa en verano sin sacrificar tus vacaciones

Llegan los meses de verano. Y aunque para muchos son momentos de relax lejos de la rutina o de ocio compartido con la familia, otros aprovechan el tiempo libre que dan las vacaciones para ordenar y organizar la casa.

La idea es llegar a septiembre con el hogar a punto, ya que a partir de entonces con la rutina diaria se hace más complicado dedicar un rato de más a tareas tediosas.

A pesar de que lo que menos apetece en los meses estivales es activarse para dejar la casa como un anuncio de decoración, lo cierto es que con unas horitas al día se puede ordenar poco a poco toda la vivienda.

Para ello solo hay que seguir unas pautas o consejos básicos, que permitirán no solo aprovechar el tiempo sin restarle demasiado a las verdaderas vacaciones sino que además se pueden convertir en una tarea de lo más divertida.

Toda la familia

Las tareas del hogar no le gustan a los adultos y por supuesto tampoco a los más pequeños, pero el verano es el momento de aprovechar para implicarlos en el orden y la organización.

Es fundamental sobre todo cuando se trata de su habitación. Nadie mejor que su propietario para saber qué es importante así que si se trata de hacer limpia y tirar lo que ya no se usa, es necesario que esté presente.

Pero es que además así también aprende a mantener el orden, ya que descubrirá que aunque le cueste desprenderse de algunos objetos al final compensa al tener todo ordenado. Además, siempre puedes aprovechar para inculcarle que desprenderse de sus cosas no tiene por qué implicar que acabe en la basura: anima a tus pequeños a donar sus juguetes, al fin y al cabo también lo hacen en Toy Story.

Por cuartos

Todo a la vez en todas partes puede ser una buena película pero no puede estar más alejado de la realidad a la hora de limpiar, recoger y ordenar. Y es que en esta tarea es clave empezar y terminar una estancia antes de pasar a otra y, sobre todo, no dejarla a medias.

Si estás de vacaciones, planifica por cuartos con un calendario en función de tus necesidades, aunque te recomendamos que empieces por un espacio más pequeño y fácil.

De hecho, una vez empieces con la estancia planifícate también por muebles o espacios: no intentes ordenar todo el armario de golpe porque te generará más estrés.

Por horas

No es necesario sacrificar las vacaciones ni el verano en la tarea de organizar tu hogar. Piensa primero en tu rutina y en las actividades que quieras realizar y añade unas horas a las tareas de orden.

Siempre es mejor que sea a primera hora, antes de que te decidas a ir a la playa o de compras o bien por la tarde cuando te levantes de la siesta y antes de que caiga la noche.

Ante la duda...

El verano a veces se convierte en el momento perfecto para preparar un cambio de ciclo: en las tareas de orden y organización se aprovecha para deshacernos de aquellas cosas que no se usan o que no serán útiles con el nuevo curso. Desde ropa que ya no nos ponemos a material de oficina y escolar obsoleto, es la hora de seguir la filosofía de Marie Kondo y quitar de en medio objetos inútiles.

Pero si no tienes claro si volverás a usar algo o si lo vas a necesitar no hace falta que lo tires pero tampoco lo dejes en las zonas accesibles. Guárdalas en el armario o el trastero, como hacemos con la ropa de invierno y si la necesitas sabrás donde encontrarla. Sin tenerla a la vista y si no la usas en unos tres meses, ha llegado el momento de tirarla.