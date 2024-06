Buenas noticias para los padres: este es el permiso que puedes pedir y que la empresa debe pagar

Si estás trabajando y tienes hijos, probablemente en varias ocasiones te haya sido muy difícil conciliar la vida familiar con la vida laboral.

Actividades extraescolares y partidos a los que no se puede asistir o clases particulares para las que hay que buscar a un familiar que los lleve puede llegar a convertirse en una constante en algunos casos. Otras veces surgen casos de fuerza mayor, como enfermedades o avisos del colegio, para las que hay que buscar la fórmula de 'escaparse' algunas horas del trabajo, aunque esto no sea bien visto por parte de todos los jefes.

Sin embargo, los padres están de enhorabuena porque podrán acogerse a un permiso laboral desconocido para muchos.

Conciliación familiar

La conciliación familiar puede llegar a convertirse, en algunos casos, en un auténtico quebradero de cabeza, pero gracias a este permiso puede que sea más fácil para algunos cuando surgen causas de efecto mayor.

En concreto, se trata de un permiso de cuatro días al año, que no tiene por qué gastarse como días completos, sino por horas, según la necesidad del empleado y que, debido a su carácter de fuerza mayor, se puede solicitar sobre la marcha.

Unos padres con su hijo en la consulta médica. / Canva

Un claro ejemplo de ello sería una llamada del colegio informando de un accidente del menor en el que solicitan a los padres personarse en el centro educativo o sanitario. En este caso, el trabajador podrá pedir salir del trabajo utilizando horas de este permiso.

¿Es retribuido este permiso?

La gran pregunta de los trabajadores es si este permiso es retribuido o tendrán que perder parte de su salario. Y la respuesta es que sí.

De hecho, la Audiencia Nacional se ha pronunciado recientemente en un caso de este tipo aclarando que sí tiene que ser retribuido aunque no aparezca en el convenio colectivo. En concreto, en este caso la empresa había informado de que no se pagarían dichas horas al no estar pactado por convenio, algo que la Audiencia hecha para atrás, dejando claro que no se puede mermar el salario por una causa de fuerza mayor.