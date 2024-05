Cuatro reglas básicas del Feng Shui para ordenar tu casa cuando quieres venderla

Cuando quieres vender tu casa, la energía que emana de la vivienda es crucial para causar una buena impresión en los posibles compradores. ¿Cómo lograr esta energía positiva? Con el Feng Shui, un arte milenario que te ayuda a revitalizar el ambiente de tu hogar. ¡Así, podrás venderla rápidamente y al mejor precio posible!

Existen muchas razones por las que no logras vender tu inmueble o por las que su valor ha disminuido recientemente. Objetos decorativos anticuados, poca luminosidad o un ambiente cargado pueden obstaculizar una venta rápida. ¿Qué puedes hacer al respecto? Además de contratar a un buen decorador, hay otra alternativa que podría interesarte: el Feng Shui. Esta técnica milenaria ofrece consejos prácticos, incluso para vender tu casa rápidamente. ¿Cómo? ¡Sigue estas cinco reglas!

Aplicar el Feng Shui en una casa implica infundirle energía positiva y equilibrio, haciéndola estéticamente atractiva. Por ello, si estás pensando en vender tu casa o ya la tienes en el mercado, te conviene utilizar esta técnica decorativa.

Recuerda que la energía que emana una casa es crucial para que los compradores se lleven una buena impresión al entrar. ¿Qué debes hacer? Es simple: crea un ambiente agradable siguiendo estas cinco reglas del Feng Shui:

Limpieza a fondo

Sí, requiere esfuerzo y tiempo, pero la limpieza es esencial para vender una casa fácilmente. El Feng Shui promueve el orden y el minimalismo. Por ello, no dudes en deshacerte de los muebles viejos o las cortinas anticuadas. Elimina todo lo antiguo y limpia todas las superficies siguiendo un patrón en S, es decir, de arriba hacia abajo.

Presta especial atención a la cocina, ya que suele ser un punto conflictivo y una estancia decisiva en la venta de una casa. Si ya no vives en la vivienda, asegúrate de que no haya restos de comida y que el congelador o la despensa no desprendan malos olores.

Ojo al recibidor

La entrada es la presentación oficial de la casa, por lo que debe estar bien equilibrada y organizada. Según el Feng Shui, el recibidor es una de las áreas de la suerte, donde se concentran las energías que se distribuyen por toda la casa.

Por tanto, la entrada debe estar despejada, bien iluminada y decorada con objetos que generen una sensación de paz y bienestar. Por ejemplo, puedes colocar un par de plantas de interior y velas aromáticas. Según el Feng Shui, las plantas generan buena energía y tener algunas en casa es ideal para resaltar su belleza.

Al igual que la filosofía de Marie Kondo y su método Konmari, el Feng Shui aconseja no acumular objetos innecesarios en la vivienda. Liberar el espacio es crucial para permitir que la energía fluya libremente. Por ejemplo, si tienes una mesita en el recibidor, evita llenarla de papeles, cartas, monedas u otros trastos.

Vigila las reparaciones

Antes de vender tu casa, es importante abordar los pequeños problemas que puedan existir. Por ejemplo, cambiar las bombillas quemadas, retirar los muebles rotos o muy desgastados, y arreglar las manijas estropeadas, los grifos que gotean, entre otros detalles. Estos pequeños defectos no solo reflejan descuido por parte del propietario, sino que también pueden devaluar la vivienda. Lo más recomendable es vender una casa lista para habitar, lo que implica reparar las pequeñas averías.

Cuidado con el olor

Si en tu hogar percibes malos olores, es crucial identificar su origen y resolver el problema. Por lo general, una limpieza exhaustiva suele ser suficiente para eliminar olores extraños.

Además, te recomiendo ventilar la casa siempre que sea posible, especialmente antes de recibir la visita de un comprador potencial. También puedes utilizar velas aromáticas o incienso para crear un ambiente fresco y limpio.

Si persisten olores difíciles de eliminar, como el olor a tabaco o a humedad, es recomendable utilizar soluciones más específicas. Si ninguna medida parece funcionar y los olores persisten, considera la posibilidad de contratar servicios de limpieza profesional u otras alternativas similares.