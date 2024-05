Cinco trucos absurdos para ordenar tu casa pero que de verdad funcionan

Demasiadas tareas diarias a las que hay que añadir las hogareñas hacen que resulte complicado mantener la casa en orden y acabes por dedicar jornadas maratonianas a la limpieza y la organización.

Las horas del día son limitadas y no siempre se puede dedicar tiempo permanente a las tareas domésticas. Sin embargo, establecer determinadas rutinas simples cada día te facilitarán la organización de la casa. Sí, puede parecer absurdo pero si logras mantener estos trucos cada día al final te darás cuenta de los buenos resultados.

Eso sí, lo fundamental primero es tener la casa organizada. Es ideal, por tanto, que empieces estos trucos una vez que hagas limpieza general y tu hogar luzca de anuncio de revista.

En este proceso, el primer paso siempre es tener clara la distribución de todas tus cosas: desde la despensa al armario pasando por el armario. Si cada cosa tiene su espacio establecido, el día a día irá rodado.

Cinco rutinas

No procrastinar

Dejar para luego nunca es una buena opción y menos en el caso de ordenar la casa. Si llegas a casa con compras, no esperes a descansar para colocarlo todo. Lo mismo ocurre con la colada: una vez que recojas la ropa, o al armario o a la cesta de la plancha. Así te evitas tener cosas por el medio y que al final se acumulen como tareas pendientes.

Con las manos ocupadas

A veces la propia rutina hace que las cosas se amontonen sin querer por los diferentes espacios de la vivienda. Pero esto tiene fácil solución: nunca vayas de un lado a otro de la casa con las manos vacías. De esta manera sencilla irás quitando de en medio aquellos objetos que están fuera de su sitio casi sin darte cuenta.

Dos cosas a la vez

Sí, no solo es posible sino que además es beneficioso. En casa puedes aprovechar para realizar más de una tarea y el mejor ejemplo está en la cocina. Mientras preparas el almuerzo puedes aprovechar para recoger los cacharros o incluso para planchar... con un ojo puesto en el fuego, claro.

Un reto diario

Para aquellas cosas que no se solventan cada día te recomendamos que fijes un día determinado. Si te organizas para planes de ocio, también lo puedes hacer en casa. Por ejemplo, establece el día de la colada y recuerda que mientras está la lavadora puedes hacer otras cosas. También puedes fijar un día para colocar y revisar los productos en la ducha o para rellenar las especias... Este truco solo vale para aquellas cosas que no molestan a la vista, claro.

Alíate con la basura

Si hasta Marie Kondo te anima a deshacerte de los objetos que no uses, cuánto de importante será no tener en casa cosas que deberían estar en la basura. Sobres y papeleos, botes vacíos, algo dañado... son muchos los objetos que vamos amontonando para ver si lo tiramos luego. Y es un error: recuerda que no hay que procrastinar y menos cuando se trata de algo que acabará en la papelera.