¿A partir de qué edad le puedes dar carne a tu hijo?

Hay padres primerizos que, probablemente, sientan dudas a la hora de alimentar a sus hijos.

En los primeros meses, está claro que sólo pueden alimentarse con leche materna o de fórmula. Pero cuando ya pueden empezar a ingerir alimentos complementarios, pueden llegar las dudas.

La alimentación tiene que llegar poco a poco, introduciendo diferentes alimentos para comprobar que no existen alergias, pero además, pueden existir dudas sobre a qué edad podemos empezar a añadir la carne en sus dietas.

Un bebé comiendo. / Canva

Dieta para bebés

Durante los primeros seis meses de vida, el bebé debe alimentarse exclusivamente de leche, ya que es lo que su aparato digestivo puede ingerir. A partir de este momento, ya se podría añadir alimentación complementaria, entre la que podemos incluir la carne.

¿Cómo introducir la carne en la dieta de un bebé?

Probablemente nos surjan dudas sobre cómo introducir la carne en la dieta del bebé. Si en otras comidas, basta con partirla en trozos pequeños para que el niño pueda agarrarla y morderla, en este caso puede ser más complicado.

Pero que el bebé no pueda morder la carne no significa que no pueda ingerir este alimento que tantos beneficios puede aportarle. Para ello, puedes empezar por los siguientes pasos:

Ofrecerle caldo de carne o hacer purés con ella.

Darle carne más blanda, como puede ser el pollo o el pavo.

Triturarla y cocinarla como albóndigas o hamburguesas.

Como ves, existen métodos para que tu bebé coma sano y añadiendo productos que favorecerán su desarrollo.