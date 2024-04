Así podrás ayudar a los niños distraídos

Cuando los niños son pequeños, es posible que, en ocasiones, se distraigan con facilidad y no sean capaces de concentrarse en lo que están haciendo. En estos casos, también es frecuente que los padres teman que se retrasen en el aprendizaje, al sentir que esa falta de concentración les puede afectar de manera negativa en su desarrollo.

Aunque pueden darse situaciones en las que los padres llegan a estresarse, al ver que no son capaces de atender a la tarea que tienen delante, es muy importante que esto no suceda, sino que se pongan en práctica ciertas técnicas que pueden ayudar a los niños distraídos.

Así, si piensas que tus hijos son de los que se distraen con una mosca, no te preocupes. Podrás ponerle remedio de forma sencilla.

¿Niños distraídos o con TDA?

Si piensas que tu hijo puede tener Déficit de atención (TDA) porque no se concentra ni en casa ni en clase, no te preocupes. El TDA afecta a una proporción muy baja de la población y consiste en un problema de concentración severa y que, además, no evoluciona. Sin embargo, en la mayoría de casos lo que se da son problemas de concentración.

Aun así, si piensas que es posible que se trate de un caso de TDA, lo mejor es acudir a un especialista para que le realice las pruebas adecuadas.

¿Cómo ayudar a los niños distraídos?

Si tu hijo es de los que se distrae con facilidad, probablemente tú mismo lo hayas notado en casa e, incluso, los maestros de su colegio te hayan avisado de sus dificultades de aprendizaje. En estos casos, es posible que se 'quede atrás' en la escuela y que adquiera los conocimientos de forma más lenta.

Si esto es así, no te preocupes, porque tiene solución y tú mismo podrás ayudarlo en casa. Sigue estos consejos y notarás cómo mejora día a día:

Una niña haciendo su tarea. / Canva