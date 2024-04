Los cinco pasos de Marie Kondo para tener la cocina más ordenada del mundo

El nombre de Marie Kondo lleva años haciendo popular entre los maniáticos del orden: sus trucos para organizar todos los espacios de la casa tienen miles de seguidores. La filosofía de la japonesa se basa en que tener una casa ordenada brinda equilibrio y paz, por lo que nos ayuda a sentirnos más serenos y cómodos en el hogar.

Su libro "La magia del orden", donde revela los secretos de su método para mantener el orden, ha sido un éxito de ventas desde su publicación en 2015. Además, tiene en Netflix la serie "¡A ordenar con Marie Kondo!", en la que la gurú muestra su técnica en acción en las casas más caóticas de Estados Unidos.

Entre las técnicas de Marie Kondo, el método que propone para organizar la cocina es fantástico y accesible para cualquier persona. En solo cinco pasos te permite tener una cocina admirable.

Los trucos

Vaciar muebles

Es el primer paso para ordenar cualquier estancia y en la cocina no podía ser menos. Se trata de sacar todo de los cajones y los armarios, todo a la vez, para dejar el mobiliario limpio.

Según Kondo, esta tarea nos ayuda a ser conscientes de cuántas cosas almacenamos, que no sabemos que teníamos, que ya no usamos, o que están repetidas.

Elegir con qué quedarse

A pesar de que creas que sí, no todo lo que almacenas en la cocina es imprescindible. Una vez que tengas a la vista todo lo que acumulas, te darás cuenta de que hay muchas cosas que en realidad no necesitas o no usas.

Se trata de revisar objeto por objeto y decidir si es necesario o, en el caso de comida, comprobar que se encuentra en perfecto estado para consumir y si no, directo a la basura. Y, según la filosofía de Marie Kondo, cuestionarte si te hace feliz.

Una vez elegido qué es lo que te quedas y de qué te deshaces, plantéate si donas, tiras o reciclas. Se puede usar cualquier aplicación de compraventa de segunda mano pero también cabe la opción de regalar a algún conocido que sí que use ese objeto o a una asociación o colectivo social.

Colocar

Con la cocina libre y despejada y una vez filtrado lo que realmente vas a conservar, queda colocar todo de nuevo en su sitio. Pero no vale cualquier, elegir bien qué espacio dedicar a cada cosa permitirá un mejor orden y organización.

Antes de empezar a colocar, haz grupos por categorías pensando en lo que es más útil: alimentos, utensilios de cocina, vajilla o productos de limpieza, por ejemplo.

Una vez separado, piensa con qué frecuencia usas esos objetos: los que menos emplees se colocan en los estantes más altos o al fondo del armario mientras que aquello a lo que recurres a diario debe estar a mano.

Poner de un vistazo

Una vez que hayas decidido dónde va cada cosa y cómo las vas a agrupar, es momento de tomar diversas cajas y comenzar a ordenar su interior de acuerdo a su tamaño, luego colócalas en los armarios y cajones.

Por ejemplo, las especias pueden ser almacenadas juntas en una caja para que cada vez que las necesites, puedas ver claramente cuántas tienes. Esto no solo mantendrá todo ordenado, sino que también te animará a usar una mayor variedad de especias en tus platos al tener siempre a la vista tus opciones disponibles, evitando así comprar duplicados.

Y aquí tienes un consejo adicional: aquellos tuppers que hayan perdido su tapa pueden tener una segunda vida útil al aprovecharlos como cajas de almacenamiento.

Vaciar la encimera

Al liberar espacio en el interior de los armarios y cajones, se supone que puedes despejar tu encimera y dejarla mucho más ordenada. Los pequeños electrodomésticos como la tostadora o la cafetera, a menos que los uses a diario, también deben guardarse en los armarios.

Experimentarás la satisfacción de tener suficiente espacio en la encimera para cocinar, organizar los ingredientes de una receta, emplatar, etc.

Así es como el orden llegará a tu cocina para quedarse. Y es igualmente importante mantenerlo. Para lograrlo, debes revisar los armarios cada mes, ser consciente de lo que compras y deshacerte de lo que no necesitas.