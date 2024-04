Dile adiós a la tintorería: lavar tu edredón en casa es pan comido.

No hay nada más placentero que una cama que huela bien. Para ello, es necesario cambiar las sábanas de manera frecuente y también lavar mantas y edredones. ¿Se puede lavar el edredón en casa?, ¿cada cuánto tiempo hay que lavarlo?, y sobre todo ¿cómo se lava un edredón? Vamos a ir respondiendo a todas estas preguntas y te vamos a facilitar una serie de consejos para que lavar el edredón en casa sea pan comido. Además, ahorrarás tiempo y dinero con los consejos que te ofrecemos.

¿Se puede lavar el edredón en casa?

Sí, el edredón se puede lavar en casa. Lo primero que hay que mirar antes de meterlo en la lavadora es la etiqueta de la prenda, pues no se lava igual uno sintético que otro de plumas o plumón. Es muy importante consultar la etiqueta del fabricante para evitar cualquier destrozo.

Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de lavar el edredón en casa es su tamaño, es decir, hay que comprobar si cabe en la lavadora para evitar que la limpieza sea deficiente. Los edredones individuales no suelen tener problemas a la hora de lavarlos en casa, pues entran bien hasta en las lavadoras con capacidad para 6 o 7 kilos. El problema viene cuando afrontamos el lavado de un edredón grande o doble. En este caso, los fabricantes recomiendan que la carga de la lavadora sea superior a los 8 kilos, sólo así se conseguirán buenos resultados.

Es muy importante no meter el edredón a presión en la lavadora, tiene que quedar espacio para que la prenda se lave de manera eficaz. En caso de que el edredón sea demasiado grande para nuestra lavadora, no quedará más remedio que llevarlo a la tintorería.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar el edredón?

Aunque la frecuencia con la que se deben lavar este tipo de prendas dependen de su uso, lo recomendable es lavarlos una vez al año. Lo ideal sería aprovechar la llegada de los meses de calor para lavarlo antes de guardarlo hasta el próximo invierno.

¿Cómo se lava un edredón en casa?

Antes de meter el edredón en la lavadora hay que mirar dos cosas: la composición del relleno y leer la etiqueta de la prenda. ¿Por qué? Porque un edredón sintético no se lava igual que uno de plumas o plumón. Además, es conveniente revisar que no haya ninguna mancha -en caso de que exista, se debe eliminar antes de meter el edredón en la lavadora- y también hay que cerciorarse de que no haya ningún agujero por el que el edredón pueda perder el relleno. Una vez hechas todas estas comprobaciones, esto es lo que tienes que hacer para lavar el edredón en función de su composición: