Adiós a la cal de la mampara: este remedio dejará la mampara del baño como nueva

Un baño lleno de cal no solo da mal aspecto, también es el principio de un montón de problemas que pueden terminar en un importante desembolso de dinero. La cal se acumula en casi cualquier sitio, desde las tuberías hasta la grifería y la mampara. Pese a que lo mejor para combatirla es retirar el agua tras la ducha, no siempre es posible y esto provoca que la cal se vaya acumulando. En redes sociales hay miles de consejos para retirar la cal de la mampara, pero no todos son efectivos. La eficacia de estas recomendaciones dependerá no sólo de la dureza del agua, sino también de cuánta cal se haya acumulado en la superficie. No obstante, hay una serie de remedios caseros que sí funcionan y permiten decirle adiós a la cal.

¿Por qué el agua tiene cal?

La cal es una sustancia que está de forma natural en el agua. No obstante, la cantidad de cal que esté presente en el agua depende de varios factores y está relacionado con el ciclo del agua. Dicho ciclo comienza cuando el Sol evapora el agua de la superficie de la Tierra y lo convierte en vapor de agua. Este vapor se elevaba hasta la atmósfera, donde se enfría y condensa hasta convertirse en pequeñas gotas de agua que vuelven a caer a la Tierra en forma de lluvia. La cantidad de cal que pueda tener el agua dependerá del lugar en el que caiga la lluvia, pues no es lo mismo que las precipitaciones se registren en el mar a que lo hagan en roca calcárea. El agua que caiga sobre roca calcárea siempre tendrá más cal, pues a la cal que ya tiene el agua se suma la de la tierra por la que se filtrará. Esto es lo que se conoce como agua dura.

Cómo eliminar la cal

La cal acumulada no es fácil de eliminar. La sencillez con la que nos podamos despedir de estas manchas va a depender no sólo de la cantidad, también influye el tipo de mampara en la que esté. Los fabricantes de mamparas aseguran que las más fáciles de limpiar son las de vidrio, seguidas de las de cristal y las de plástico, estas últimas son las peores para retirar la cal. Además, no todas las mamparas se pueden limpiar igual.

Estos son los mejores remedios para eliminar la cal de las mamparas: