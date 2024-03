¿Te despiertan sacudidas en tu cuerpo mientras duermes? Estos son los peligros

El descanso es vital para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. Durante el sueño, este se restaura, se revitaliza y se renueva, lo que contribuye a reducir el riesgo de padecer problemas de salud graves, promueve una mayor claridad mental, disminuye el estrés y mejora nuestro estado de ánimo. Sin duda, una buena noche de sueño es invaluable.

Sin embargo, en España, más del 10% de la población sufre algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Entre los trastornos más comunes se encuentran el insomnio, el síndrome de las piernas inquietas, el sonambulismo, los terrores nocturnos, la hipersomnia, la narcolepsia y la apnea del sueño.

No obstante, entre ellos no se incluyen los espasmos musculares que pueden ocurrir durante el sueño, conocidos como mioclonía del sueño, ya que no constituyen un trastorno en sí mismo, sino que pueden ser un síntoma de una afección más compleja.

Estos espasmos al dormir son más comunes de lo que se cree, manifestándose como pequeñas sacudidas que nos despiertan cuando nos encontramos en ese limbo entre el sueño y la vigilia, justo al iniciar el proceso de dormir. Aunque no son considerados una patología, sino más bien una alteración menor del sueño, por lo general no impiden que volvamos a conciliar el sueño.

Es importante señalar que, en general, estos espasmos no suelen representar un problema grave. Sin embargo, si se presentan con frecuencia o de manera generalizada, es recomendable consultar a un médico y buscar la asesoría de profesionales, ya que podrían ser indicativos de un trastorno neurológico subyacente.

¿Por qué se producen?

Aunque no existe una explicación definitiva sobre por qué experimentamos estas sacudidas que nos sobresaltan y despiertan justo cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, existen varias teorías al respecto. Algunos expertos sugieren que podrían ser provocados por un estallido de reservas de energía acumulada, mientras que para otros, podrían ser una señal que el cerebro envía al cuerpo para alertarlo de que no hay peligro inminente.

Estos espasmos pueden estar asociados con estímulos externos, como ruidos o luces que interfieren durante la transición del sueño, o también pueden estar relacionados con actividades diarias, el estrés, el consumo de sustancias como la cafeína o la práctica de ejercicio físico intenso, según algunas investigaciones.

La mioclonía del sueño puede manifestarse a cualquier edad, incluso durante la infancia, y se caracteriza por movimientos como espasmos musculares generalizados o localizados, sacudidas en las extremidades o pequeñas descargas musculares que tienen una duración breve.

Existen diversos tipos de mioclonías, siendo el hipo uno de ellos. Algunas de estas no representan más que una molestia mientras ocurren, como las que ocurren durante el sueño y nos despiertan momentáneamente, mientras que otras pueden ser indicativas de un trastorno del sistema nervioso, como la epilepsia.

¿Cómo se evitan?

La clave para evitar estos espasmos musculares es adoptar un estilo de vida saludable y mantener una buena higiene del sueño. Por lo general, estas mioclonías son ocasionales y no representan un problema significativo, pero si se vuelven recurrentes, es recomendable buscar orientación profesional.

Para prevenir su aparición, es fundamental mantener rutinas de sueño consistentes, acostándonos y levantándonos a la misma hora todos los días y procurando dormir la cantidad de horas adecuada para cada persona, generalmente alrededor de ocho horas. Asimismo, es aconsejable cenar de forma ligera, evitar las bebidas estimulantes por la tarde y realizar ejercicio durante el día, evitando hacerlo justo antes de dormir.

Reducir el ritmo antes de acostarse, evitar estímulos como ruidos fuertes o el uso de pantallas electrónicas, y practicar técnicas de relajación como la meditación pueden ser estrategias efectivas para minimizar el estrés y la ansiedad, lo cual favorece un mejor descanso. En resumen, es importante tener en cuenta que experimentar espasmos musculares al quedarse dormido de vez en cuando no suele ser motivo de preocupación.