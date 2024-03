¿No sabes qué nombre ponerle a tu hijo? No uses estos porque la ley los prohíbe

Podemos pensar que la elección y decisión del nombre del bebé es sólo trabajo de los progenitores, pero lo que no saben es que la ley marca distintos límites a la hora de esta elección. Es por ello, que hay hasta nombres prohibidos, y el Registro Civil es el encargado de rechazar todos aquellos nombres que contienen connotaciones negativas o pueden afectar a los menores y a su dignidad. A continuación explicaremos cuáles son.

En España esta norma ha sido actualizada a lo largo del tiempo para ir adaptándose cada vez más a los nuevos tiempos. Los nombres de los bebés han ido regulándose sobre la ley del 8 de junio de 1957 actualizada en posteriormente en la Ley 40/1999 de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos. Hasta hace unos años sólo permitían que todos estos nombres fueran cristianos, y no permitían ningún otro que no siguiera esta norma. Cada vez es más lo que la originalidad cubre un papel importante, y intenta romper con la tradición. De hecho los nombres como Arya, Daenerys y Khaleesi, del universo ´Juego de Tronos´, siguen estando a la moda destacando por no ser muy común.

Si el nombre de los bebés es rechazado por la ley del Registro Civil, tienen tres días para ofrecer otra nueva propuesta y si no consiguen decidir un nuevo nombre, el Ministerio de Justicia tiene el permiso para intervenir y elegir el nombre del bebé ya sea niño o niña. Para evitar el rechazo sin restar originalidad al nombre del vástago siempre se puede recurrir a nombres antiguos e incluso a los que están en peligro de extinción como Navidad, un bonito nombre español que solo llevan 43 personas.

Prohibido el mismo nombre entre hermanos

Está prohibido el uso del mismo nombre entre hermanos, y da igual que uno esté en un idioma y el otro en otro como por ejemplo si uno de los hijos se llama Joan, el otro hijo no se puede llamar Juan. La única vez que se le permite repetir un nombre, es si uno de los hijos con ese nombre por ciertos motivos ha fallecido, lo podemos encontrar en el artículo 51 de la ley del Registro Civil.

LAlgunos nombres están prohibidos por el Regitro Civil / Twitter

Hitler u Osama Bin Laden no están permitidos

Como bien ya hemos dicho anteriormente, no se le puede poner a un niño un nombre que más tade vaya afectar a su dignidad y le vaya a traer cosas negativas. Como por ejemplo los nombres de: Hitler, Caín, Judas, Stalin u Osama Bin Laden. En este caso tampoco se podrían utilizar palabras como Loco o Caca, ya que todos estos nombres pueden servir de burla y provocar prejuicios al niño.

No se pueden los nombres compuestos por más de dos

No se permiten los nombres compuestos por más de dos nombres, antes se permitían hasta tres y cuatro pero esto se acabó. Se terminó los nombres como Ana María Purificación Sagrario o los José Juan Antonio de Todos los Santos, y sólo se permitirán nombres como María José o Miguel ángel.

Ni apellidos ni nombres de marcas sirven para un nombre

Es posible que a la mayoría de personas, les guste que les llamen o conozcan por su apellido, pero no puedes ponerle a tu hijo de nombre García, Martínez o Pérez , ya que esto no es permitido por la ley porque podría crear confusión a la hora de identificar a alguien. Es posible los problemas con el Registro Civil si alguien decide llamar a su bebé con el nombre de una marca comercial como por ejemplo, Adidas, Nocilla o Colgate. Esto no es muy común que se haya intentado en España, pero donde sí que es frecuente es en países de Latinoamérica.

Disney Landia es uno de los nombres que no podrías poner a tu hijo / Twitter

A muchos padres padres les gustaría que su hijo se pudiera llamar Carlos Alcaraz o Cristiano Ronaldo, pero a la hora de inscribir estos nombres para los bebés serán rechazados y tampoco podrás poner nombres completos que resulten famosos y conocidos, como es el caso de Indiana Jones o Anna Karenina.

Los diminutivos y acrónimos no se permiten

A pesar de que en España, les gusta mezclar los nombres de socios para poner el nombre a negocios, estos nombres no son permitidos para ponerle a un bebé. El Registro Civil no admite inscribir bebés con diminutivos de nombres como Anita, Pepita o Juanito, ni tampoco un nombre a partir de siglas o abreviaturas, y como es lógico no se permite tampoco los nombres de frutas para un niño.