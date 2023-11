La DGT obliga a los conductores a tener muchas cosas obligatorias en su vehículo, sin embargo, muchos no saben que deben tener esto para poder circular y para estar estacionados. Este requisito obligatorio es algo muy común, sin embargo, algunas personas no lo tienen en su coche. Ahora, la DGT se ha puesto muy seria y comenzará a multar a quienes no dispongan de uno.