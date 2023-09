Septiembre ha llegado con una DANA y alertas por lluvias en todo el país que han dejado por el momento zonas anegadas y han complicado la circulación en muchas carreteras. Por esta razón, la DGT pide que extrememos las precauciones y en casos extremos, que solo cojamos el coche si es necesario.

La jefatura de tráfico tiene normas especiales para estos casos que garantizan la seguridad tanto de los conductores como de los peatones. Si la vigilancia es alta en condiciones normales, en situaciones de alerta lo es aún más, así que debemos tener en cuenta esta regla tan particular que aguará la fiesta a muchas personas.

La DGT prohíbe salpicar

La DGT deja bastante claro lo que debemos hacer en estos casos, y aunque a muchos nos guste hacerlo, si nos pilla la policía nos costará 200 euros. No podremos incrementar la velocidad para que al pasar por un charco salpiquemos a todo nuestro alrededor. El artículo 46 del Reglamento General de Circulación dice que el conductor «debe moderar la velocidad cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla, etc. a otros usuarios de la vía». Si lo moja, se entiende que no ha respetado esa velocidad.

También debemos tener en buen estado todos los elementos que permiten una mejor visibilidad. Tanto las lunas como los faros tienen que estar limpios. Además, los limpiaparabrisas deben funcionar correctamente y no pueden tirar mucha agua fuera del vehículo. Si se incumple alguna de estas cosas te sancionarán con 80 euros, pero no perderás puntos en el carnet.