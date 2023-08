La DGT ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia en las carreteras para este tipo de conductores. La Jefatura de tráfico quiere así hacer unas carreteras más seguras y prevenir accidentes.

Durante los meses de julio y agosto se producen 95 millones de trayectos de largo recorrido, que, sumados a los desplazamientos habituales por motivos laborales o de otro tipo, se registren más de 100 millones de viajes en coche. Por esta razón, la DGT quiere sensibilizar a los conductores y prevenirlos de posibles siniestros poniendo en marcha sistemas de prevención y seguridad.

Atención, conductores

El pasado mes de julio se registraron 3.500 accidentes durante las horas nocturnas. Esta cifra tan alta se debe principalmente a factores como el cansancio, el calor y, sobre todo, el consumo de alcohol y drogas.

En esta época del año salimos más y bebemos más, y esto hace que sea más peligroso coger el coche. Estas imprudencias le cuestan la vida a cientos de personas cada año, y es la tercera causa de muerte en las carreteras, después de las distracciones al volante y conducir por encima de los límites de velocidad.

Desde el 14 hasta el 20 de agosto, la DGT ha puesto en marcha una campaña para el control y la prevención el consumo de alcohol y drogas. Durante estos días se intensificará el número de agentes de policía que vigilen esto y se pondrá el foco en todos los conductores que muestren un comportamiento temerario al volante.

Precaución

La DGT pide que tengamos mucha precaución cuando conducimos. Estas campañas no se hacen para recaudar dinero, sino para conseguir un 0 de mortalidad en carretera. La Jefatura de tráfico también pide que sigamos sus consejos y que, si no estamos en las condiciones adecuadas, no cojamos un coche.