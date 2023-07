El verano ha llegado, y con él, las ansias de viajar y recorrer los bellos rincones de España en coche. Sin embargo, esta temporada de vacaciones no está exenta de desafíos y gastos inesperados, alguno de ellos de la mano de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Y es que conocer la normativa de circulacion es fundamental a la hora de planificar un viaje que requiera usar la carretera, sobre todo si se quiere evitar sobresaltos en forma de multa que puedan acabar con el presupuesto previsto para las vacaciones.

Esta circusntancia cobra principal relevancia si se tiene en cuenta que en los ultimos años se ha experimentado un auge en el uso campers y caravanas, tanto de propiedad como de alquiler.

La posibilidad de ahorro en el alojamiento durante los viajes provoca un aumento de conductores que optan por esta opción. Sin embargo, aquellos que se aventuran en esta práctica deben tener cuidado, ya que un mal enfoque podría resultar en multas que llegan hasta los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación.

Antes de emprender un viaje en camper, es fundamental conocer las normativas en torno al estacionamiento y la acampada en diferentes áreas. Aunque dormir en el coche no es ilegal per se, el mal estacionamiento o la pernoctación en lugares no autorizados pueden acarrear sanciones. Por lo tanto, la elección del lugar para pasar la noche se convierte en una decisión crucial para evitar disgusto y sanciones monetarias.

Las multas

El estacionar en zonas que obstruyen el tráfico, en áreas no habilitadas para acampar o la emisión de ruidos molestos son algunas de las acciones que pueden desencadenar multas de hasta 3.000 euros, dependiendo de las circunstancias.

La situación se agrava cuando hablamos de caravanas, donde obstaculizar la visibilidad de actividades comerciales, monumentos o paisajes, o el vertido de líquidos y residuos en espacios públicos o privados, son consideradas infracciones leves que pueden acarrear multas de hasta 750 euros.

Por otro lado, la acampada en lugares no autorizados y la emisión de ruidos perturbadores desde equipos de sonido se consideran infracciones graves, y los conductores podrían enfrentarse a multas de hasta 1.500 euros.

Las sanciones más severas, consideradas muy graves, están reservadas para aquellos que viertan intencionadamente líquidos y residuos en áreas no destinadas para ello, dañen el mobiliario urbano o obstaculicen el tráfico. En estos casos, las multas pueden ascender hasta los 3.000 euros.

Incluso aquellos que no llegan a acampar, pero pasan la noche en un vehículo mal estacionado, pueden recibir multas que oscilan entre los 50 y los 150 euros. Es importante señalar que estas infracciones no conllevan la pérdida de puntos del carnet de conducir, sin embargo, si se provoca un incendio mientras se acampa y se establece que el conductor es culpable, este podría enfrentar consecuencias penales y penas de cárcel.

Ante este panorama, es esencial que los viajeros estén informados y cumplan con las regulaciones viales durante sus aventuras estivales. La DGT vela por la seguridad en las carreteras y el respeto al medio ambiente, por lo que respetar las normas y cuidar los espacios naturales es una responsabilidad compartida entre conductores y turistas.