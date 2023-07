Aunque la mayoría de los alimentos pueden congelarse para prolongar su vida útil, hay algunos que no son adecuados para el proceso de congelación debido a su composición o características. Además, si lo haces, te enfrentas no solo a cambios en el sabor o en la textura, también a posibles problemas de salud que te pueden llevar a urgencias o al hospital. ¿Cuáles son algunos de estos alimentos que no puedes congelar?

Estos alimentos no engordan: Puedes comerlos siempre que quieras Alimentos que nunca debes congelar Huevos con cáscara: No debes congelar los huevos enteros en su cáscara, ya que el contenido líquido se expandirá al congelarse, lo que puede hacer que la cáscara se rompa y cause una textura gomosa cuando se descongela. Si deseas congelar huevos, es mejor hacerlo separando las claras de las yemas y almacenarlas en recipientes o bolsas para congelar. Verduras crudas con alto contenido de agua: Algunas verduras con alto contenido de agua, como lechuga, pepino y rábanos, no se congelan bien debido a que su estructura celular se daña durante el proceso de congelación. Productos lácteos con alta concentración de grasa: Los productos lácteos, como la crema batida y la mayonesa, no se congelan bien debido a su alto contenido de grasa. Al congelarse y descongelarse, estos productos pueden separarse y adquirir una textura grumosa e indeseable. Frutas con alto contenido de agua y piel gruesa: Algunas frutas con alto contenido de agua, como sandías y pepinos, no son ideales para congelar debido a su alta proporción de líquido. Por lo general, no se recomienda congelar ninguna fruta. Patatas crudas: Las patatas crudas no deben congelarse sin cocinar previamente, ya que contienen mucha agua y su estructura celular cambia al congelarse, lo que da como resultado una textura desagradable y suave al descongelarse. Sin embargo, las patatas cocidas se pueden congelar perfectamente. Además, recuerda que cuando congeles alimentos, es importantísimo utilizar recipientes adecuados y etiquetarlos con la fecha para mantener un control sobre su tiempo de almacenamiento.