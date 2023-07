La cerveza es una de las bebidas más populares del mundo. Ya sea rubia, lager, con sabores, de fábrica o artesanal, cada país tiene su propia tradición para consumirla. Ya te tomes una o varias, tienes que llevar cuidado con esto, porque puedes acabar en el hospital, y no por borrachera.

Aunque las cervezas no tienen fecha de caducidad, sí la tienen de consumo preferente. Esto garantiza que si no pasa nada puedes bebértela tanto hoy, como dentro de un año. Un buen almacenamiento y conserva de la lata o botella, garantizará que te dure mucho tiempo. Sin embargo, si ves estas señales, déjala y ábrete una nueva.

Los factores clave para beber una buena cerveza

Como cualquier alimento, las cervezas tienen unas propiedades específicas que le dan su buen sabor. Después de un largo proceso de producción de todos sus ingredientes, se hacen todos los procesos para que tenga un tiempo largo de consumo. Es en este primer paso donde pueden comenzar los problemas.

Si no se cierra bien el envase ya nada de lo que se haga después valdrá. Un trasporte agitado también moverá las latas y cuando las abras estarán malas. Ya en el supermercado, si está en un mal lugar, también se alterará.

¿Pero para qué quieres una cerveza en el súper? Cuando la has comprado, tienes que comprobar que el envase no esté muy hinchado, porque eso ya indica que no vale. Una vez abierta tienes que fijarte en su color, olor, textura y espuma. Si su aroma y textura son muy fuertes, y se nota viscosa, probablemente estará asquerosa. Y ya finalmente, si cuando la pruebas notas un sabor que no es a cerveza, deja de beberla y tírala. Además, el calor del verano incrementa las posibilidades de que todo lo anterior se cumpla antes.

Todos sabemos cómo tiene que ser una buena birra, así que no te la juegues si cuando tienes una en tu mano no es como las que has probado antes. Échala a la basura y ábrete una nueva.