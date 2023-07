El verano es la mejor estación del año: sol, playa, buen tiempo, vacaciones y mucha diversión, son algunas de las cosas de las que podemos disfrutar. Sin embargo, no todo es agradable porque con la llegada del período estival también empiezan a proliferar los dichosos mosquitos que a más de uno le amargan una buena noche de verano.

Ese molesto zumbido que se te pone en la oreja y no te deja dormir y las picaduras constantes que te ponen la piel con más granos que una paella, son dos problemas que todos tenemos cada año por estas fechas. Estos insectos te buscan por la noche para chuparte la sangre, y tú solo te puedes defender con un insecticida que a las pocas horas de echarlo pierde su efecto. Eso ya es problema del pasado, porque el mejor antídoto para frenar las picaduras ha llegado.

Un gel mágico para frenarlos a todos

Los geles de ducha con olor a coco son muy populares, pero nunca se habían usado para frenar a los mosquitos. Este aroma ahuyenta a estos insectos porque lo sienten como un repelente, y no atacan a las personas que lo usan. Lo que para muchos es una fragancia para que te huelan mejor, para otros es un escudo que te proteje de estos bichos.

Para evitar que te piquen, no uses geles de ducha o colonias con olor a frutas dulces, especialmente tropicales. Esto, al contrario que ocurre con el coco, es un atrayente para los mosquitos, y puede ser que si te lo eches acabes con una legión de insectos persiguiéndote.

¿Qué pasa si ya me han picado?

Si no nos has hecho caso, o no conocias nuestro truco para que no te piquen los mosquitos, no te preocupes, porque aquí te damos la solución para bajar la inflamación. La más común que se ha usado toda la vida es ponerse aloe vera, que eso vale par todo. El gel de esta planta refresca la zona hinchada a la vez que la va aliviando poco a poco. Otra cosa buena es poner hielo en la zona afectada, porque también contribuye a estabilizar la picadura. Y cómo no, también están las cremas de farmacia, que en sus diferentes formatos te alivian la inflamación.

Recuerda: date una ducha antes de dormir, porque el sudor también les atrae, y échate gel de coco para que cuando te despiertes no tengas ninguna picadura de mosquito.