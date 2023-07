Hacienda quiere evitar el fraude fiscal y para ello necesita establecer un control en todos los pagos. No es fácil hacerlo porque cuando se realizan con dinero en metálico, si no se hace factura no queda registro de él. Sin embargo, cuando se realiza con tarjeta sí queda marcado por el banco.

Hacienda alerta sobre las transferencias: Si superas esta cantidad te caerá una multa Es muy común que cuando vamos al establecimiento locales, como por ejemplo los talleres, paguemos en efectivo en vez de con tarjeta, de esta manera se evita pagar impuestos hoy porque el pago se realiza en negro. Los impuestos que se pagan en pequeñas cantidades no son los mismos que cuando el importe es mayor. Si te ponen una multa tocará pagarla tanto al comprador como al vendedor Actualmente la ley marca que todo lo que se compre por más de 1000€ debe ser pagado con tarjeta, para así llevar el registro y evitar fraudes al fisco. No hay una cuantía fija establecida. Hacienda avisa a todos los que tengan una casa en propiedad El porcentaje marcado por hacienda es del 25%, por lo que si pagas 2.000€ la sanción es de 500€. De esa manera se pretente combatir el fraude a la vez que se pone más fácil la transacción de productos.