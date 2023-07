El butano es un elemento esencial en muchos hogares y negocios que lo utilizan para cocinar, calentadores o chimeneas u otros usos domésticos en los que es necesario este gas. Como con cualquier producto que compramos, siempre buscamos sacar el máximo partido de él y queremos ahorrar en su consumo. Si sabemos utilizarlo bien, del butano se pueden obtener muchos beneficios sin gastar euros de más.

Este gas tiene actualmente una tendecia a la baja de su precio. En el último año ha ido cayendo hasta situarse en el mínimo de este 2023 motivado principalmente por el límite del 5% impuesto por el gobierno. Este tope hace que su fluctuación no sea más de este porcentaje, lo que ayuda a muchas familias a poder comprarlo. Tras útima revisión de julio, su precio es de 15,85€, el menor desde 2021.

Cómo no malgastar el butano

El truco principal para ahorrar butano es comprobar que estén en buen estado el sistema de la válvula reguladora y las gomas que la conectan con el electródoméstico. Esto evitará fugas del gas, además de asegurar tu casa de una explosión. Otra medida fundamental es que haya una buena combustión y no se genere una llama más grande de la cuenta. Para ello tenemos que ver que el color que tiene no sea muy blanquecino en su conjunto. Su tono natural es un azul oscuro en el centro que poco a poco se va destiñendo hasta llegar al blanco.

Este gas no tiene que oler, por eso si notas un aroma a quemado corta el flujo para evitar desastres. También utiliza el regulador para evitar una llama demasiado grande o demasiado pequeña, así no malgastarás nada. Usa un electródoméstico que no consuma mucho combustible, que absorba más del necesario, y siempre que cumpla las reguaciones más recientes. Por último, cierra butano cuando acabes y así la bombona durará más.