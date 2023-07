La bajada del precio de las bombonas de butano ha provocado una subida en sus ventas. Los consumidores aprovechan este precio, el más barato desde septiembre de 2021, para hacerse con más botellas de este gas, que si no se guarda debidamente puede llegar a explotar.

Las bombonas de butano son un elemento muy peligroso que tenemos en nuestras casas. A pesar de su gran protección, tanto en su transporte como distribución, siguen ocurriendo accidentes por un mal tratamiento del producto. Una vez ya en el hogar, la debemos guardar en un seguro para evitarque tu casa salte por los aires o se incendie. Además, si notamos que se gasta muy rápido y pesa poco, es porque tendrá una fuga que puede llenar el aire con este gas inflamable. Si ocurre esto, rápidamente debemos llevarla a un lugar seguro para evitar males mayores.

Muchos la guardan mal y tienen un mantenimiento pésimo

Según los expertos, las bombonas de butano deben guardarse en un lugar fresco, lejos de una fuente de calor, en posición vertical y sin otras a su alrededor. De esta manera se evita un sobrecalentamiento y posibles fugas del gas licuado de su interior. También es crucial el buen estado del regulador del gas y los tubos de goma que lo conectan con el aparato que vayas a usar. Es tan importante el almacenamiento como el mantenimiento de este sistema, porque aquí es donde más pérdida de gas hay.

Repsol, mayor vendedor de bombonas de butano, recomienda seguir estos pasos para aprovercharla al máximo

Elimina el precinto tirando de la lengüeta: no utilices objetos punzantes y, en la bombona de reserva, consérvalo. Así protegerás la válvula. Acopla y coloca correctamente el regulador de la bombona: levanta el anillo negro con los dedos y, una vez situado encima de la válvula, presiona hasta escuchar un “click”. Abre la llave de paso del gas levantando la palanca del regulador: verás una llama pintada en señal de que está abierto. Cierra el paso llevando la palanca a la posición anterior. Una vez abierta la palanca de paso de la bombona, si vas a encender cualquier aparato (estufa, paellero o hornillo por ejemplo), tenlos listos para abrir la llave de paso del gas.

La normativa vigente que como máximo solo se pueden tener dos botellas en casa, y si son necesarias más, ya se debe instalar un depósito para almacenar el gas en su interior. No es la primera vez que una vivienda explota porque el dueño guarda muchas bombonas en su interior, así que se quiere evitar esto estableciendo el límite en un par de unidades.

En verano, las altas temperaturas hacen que alguna habitación de tu casa a la que le da directamente el sol se caliente. Si es ahí donde está la botella, sácala rápidamente, porque una tempratura superior a 50ºC provoca una expansión del gas, derivando en una explosión segura. Tampoco la tengas en un almacén o donde reciba muchos golpes, porque una agitación constante es sinónimo de que algo malo pasará.

Si no quieres tener una explosión en casa, recuerda tener tu bombona de butano en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, donde no reciba muchos golpes y no tengas más de dos guardadas.