El exceso de velocidad es la multa más común de la DGT y no es casualidad. Casi dos de cada tres sanciones que pone la policía son por este motivo, y la gran cantidad de radares que tenemos en las carreteras son los culpables de echarnos las fotos cuando apretamos más de lo debido el acelerador.

Muchos de estos dispositivos están visibles y son advertidos por carteles o señales que nos indican que el cazador está ahí. Sin embargo, otros se sitúan en puntos desconocidos para que no los veamos y no podamos reducir la velocidad en caso de alerta. Los Vololáser o comunmente conocidos como radares móviles son pequeñas estructuras de menos de un metro que no se pueden ver a la velocidad a la que conducimos, por tanto, son una amenaza constante para los conductores. Son pequeños pero matones, porque pueden hacer muy bien su traqbajo hasta una distancia de hasta 20 metros.

Aquí encontraras los Vololáser

La aplicación SocialDrive ha elaborado este mapa con los lugares aproximados donde se pilló a un radar móvil gracias a la información proporcionada por los usuarios de la aplicación, que han ayudado a evitar estos lugares a millones de personas. Además, cuando se utiliza este programa te salta una notificación con antelación a modo de aviso para que el conductor reduzca la velocidad antes de llegar al sitio indicado.

Si eres de Galicia tienes quie llevar mucho cuidado, porque solo allí ya hay 26 vololáseres, concentrados principalmente en Vigo y La Coruña. También si vas mucho por Madrid y su zona sur enlazando con Toledo, se han captado 17 radares invisibles. Llama la atención que Andalucía, la comunidad con más multas de este tipo, solo tenga ocho de estos dispositivos.

Las mejor solución para evitar que los radares salten no es usar SocialDrive, sino respetar los límites de velocidad.