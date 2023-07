En verano son más frecuentes los desplazamientos por carretera. De hecho, en la operación salida de este año se esperan alrededor de 95 millones de trayectos en España, un 1,75% más que en el verano anterior.

En Canarias también se incrementan las rutas: conductores que huyen de la monotonía y buscan una escapada a las zonas turísticas o simplemente aprovechan el buen tiempo para pasar un día de playa.

El aumento de viajes por carretera ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a preparar, como cada año, un dispositivo especial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Este dispositivo constará de cinco operaciones especiales y buscará que los conductores respeten todas las normas de seguridad vial.

Una de las normas que promueve la seguridad y que a menudo se incumple es el uso de los intermitentes. Tanto la DGT como la Guardia Civil recuerdan la importancia de utilizarlos, ya que su omisión puede acarrear sanciones.

Normas de uso

La Dirección General de Tráfico informa que el uso de los intermitentes es obligatorio en cualquier vía. Así lo establece el Reglamento General de Circulación, que señala que no hacer uso de estas luces puede conllevar una multa de 200 euros. Además, no señalizar correctamente o no hacerlo con la antelación suficiente está penalizado con una sanción de 80 euros.

"La carretera es un espacio compartido en el que todos debemos entendernos. Utiliza los intermitentes antes de realizar cualquier maniobra para que los demás conductores puedan anticiparse", recalca la DGT. Por lo tanto, aunque se busque ahorrar en la factura de la luz, al conducir es necesario hacer uso de los intermitentes.

Estos son los casos en los que es obligatorio utilizar los intermitentes:

Adelantamientos: Antes de cambiar de carril, es necesario activar el intermitente y mantenerlo encendido hasta volver al carril original. Estacionamiento: Al estacionar, es obligatorio indicarlo activando el intermitente del lado hacia el que te diriges. De esta manera, los demás conductores sabrán que estás realizando una maniobra de estacionamiento. Cambios de dirección: Si vas a girar, debes activar el intermitente, teniendo en cuenta la velocidad y la distancia de los vehículos en sentido contrario. Si no estás seguro de realizar el giro, es mejor evitar la maniobra para prevenir accidentes. Incorporación a la circulación: Al salir de un estacionamiento o al ingresar a una autopista o carretera, es necesario señalizarlo activando los intermitentes. Rotondas: Cambiar de carril o abandonar una rotonda también requiere el uso de los intermitentes. Recuerda que los demás conductores no saben hacia dónde te diriges, por lo que señalizar tus movimientos es crucial para evitar accidentes.

Triángulos

Además, una de las novedades más relevantes a tener en cuenta para este verano es que desde el 1 de julio ya no es necesario utilizar los triángulos de advertencia en autopistas y autovías en caso de avería o accidente. Esta medida se ha adoptado debido a que caminar por la carretera para colocar los triángulos representa un peligro para la seguridad de las personas.

Por lo tanto, los conductores no serán sancionados por no colocar los triángulos en estas situaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todavía se requiere el uso de los triángulos en carreteras convencionales.

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores deberán llevar un dispositivo llamado señal V16 en sus vehículos, que reemplazará definitivamente a los triángulos de advertencia. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a la colocación de triángulos en la vía.