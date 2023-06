El pollo es sin duda uno de los alimentos más populares y demandados en los supermercados españoles. Su versatilidad y su agradable sabor lo convierten en una opción muy atractiva para todo tipo de personas. Es por ello que las empresas alimentarias se esfuerzan por ofrecerlo en una amplia variedad de presentaciones, desde pollos enteros hasta piezas específicas como las alas o las pechugas, ya sea enteras o fileteadas. Incluso es posible adquirir la carcasa para preparar guisos y disfrutar de otras muchas posibilidades culinarias.

Sin embargo, a menudo, cuando nos disponemos a comprar en el supermercado, no prestamos la debida atención a las etiquetas y cometemos el error de pasar por alto información que podría resultar crucial. El reconocido nutricionista Pablo Ojeda ha revelado que el pollo envasado que adquirimos en el supermercado puede esconder un peligro que pasa desapercibido, y es algo en lo que deberíamos fijarnos de inmediato.

¿Por qué deberíamos hacerlo? La respuesta es sencilla: no todo lo que compramos etiquetado como "pollo" es 100% pollo. Es importante tener en cuenta que España cuenta con una de las normativas más rigurosas en cuanto a seguridad alimentaria en Europa. No obstante, esto no evita que los consumidores caigamos frecuentemente en ciertos "engaños".

Según explica Pablo Ojeda en el programa 'Más vale tarde', en muchas ocasiones cuando se vende pollo, gran parte del mismo es agua, incluso cuando se vende fileteado. Esto no supone un riesgo para la salud, pero es evidente que al cocinarlo en la sartén, su volumen se reduce considerablemente.

Por lo tanto, resulta crucial que siempre nos fijemos en la etiqueta antes de adquirir pollo envasado en el supermercado. No obstante, debemos tener en cuenta que este tipo de "fraudes" no se limitan únicamente a este alimento, sino que también ocurren con otros productos, como el atún rojo. "En el caso del atún rojo, suelen añadirle colorante alimenticio, lo cual es inocuo", apunta el nutricionista.

Recomendaciones

Al igual que al comprar cualquier otro alimento fresco, es esencial prestar atención a su apariencia. La carne debe ser elástica, firme y tierna, con un color que varía entre el amarillo pálido y el blanco. Para evitar romper la cadena de frío, se recomienda transportar el pollo en una bolsa térmica.

Una vez en casa, es importante consumirlo en un plazo de 24 a 36 horas. En caso de no hacerlo, para evitar que se estropee, es necesario congelarlo. En el refrigerador, es fundamental que no entre en contacto con otros alimentos, por lo que se debe guardar en un recipiente y colocarlo en la parte más fría de la nevera.

Cocinar adecuadamente el pollo es crucial para asegurarnos de que las bacterias se destruyen por completo. Una vez cocinado, no es recomendable dejarlo a temperatura ambiente, ya que si quedaran bacterias presentes, podrían reproducirse.

Además, se puede conservar la carne de pollo cocinada que nos sobre en la nevera durante un máximo de 48 horas. Cuando vayamos a comerla, tenemos que asegurarnos de calentarla bien.