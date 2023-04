La Dirección General de Tráfico (DGT) está aplicando nuevas directrices en relación al parque móvil en España, con el objetivo de modernizarlo y reducir la contaminación. Esto implica que algunos vehículos, incluyendo motos, podrían ser dados de baja de forma automática si no cumplen ciertos requisitos.

España cuenta actualmente con uno de los parques móviles más obsoletos de la Unión Europea, con una alta cantidad de vehículos que no deberían estar circulando. Por este motivo, la DGT puede comenzar a dar de baja algunos vehículos de forma automática si cumplen determinados requisitos, incluyendo motos que no han pasado la ITV y no tienen póliza de seguro desde hace 10 años.

Para poder encontrar la información de estos vehículos, la Dirección General de Tráfico puede sacar los datos a partir de empresas aseguradoras y concesionarias de ITV. En el caso de que sea necesario, la DGT puede tomar como medida la baja inmediata del coche o de la moto.

Esta decisión puede ser considerada radical por muchos conductores, pero la realidad es que la DGT cuenta con un listado de vehículos que podrían ser dados de baja en breve. Se espera que estos coches y motos dejen de circular de forma definitiva, o que los propietarios se pongan al día con los requisitos necesarios para que su vehículo pueda seguir circulando.

Estrategia

La medida de la DGT forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el parque móvil en España y reducir la contaminación. Un parque móvil antiguo implica una mayor emisión de gases contaminantes, lo que afecta negativamente al medio ambiente y a la salud de las personas.

De hecho, según datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados FIVA, en España circulan actualmente 32.567.996 vehículos a motor, medio millón más que el año pasado. Aunque esto representa un crecimiento del 1,6%, es importante tener en cuenta que se trata de un parque móvil antiguo que necesita ser modernizado.

Por esta razón, la DGT está aplicando medidas para aumentar el control y evitar la acumulación de coches y motos que están abandonados o que no tienen la ITV vigente y tampoco seguro. Esto no solo reduce la contaminación, sino que también mejora la seguridad vial y evita la congestión del tráfico.