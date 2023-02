Echarse una cervecita en el bar es uno de los grandes planes con amigos pero, si después se va a conducir, no parece una gran idea. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) llevan tiempo concienciando a la población sobre evitar el alcohol cuando se va a circular para evitar el riesgo de accidente.

Sin embargo, son muchos los que se resisten a ir a una cena o quedar con un grupo de amigos y limitarse al cero alcohol. Suele surgir esa apreciación de "por una no pasa nada" o la típica pregunta: ¿Cuántas cervezas me podré tomar para no dar positivo en un control de alcoholemia?

Más allá de dar positivo o no, hay que tener en cuenta que lo más importante es no ver alterada nuestra concentración, visión, capacidad de reacción... en definitiva, mantener adecuada nuestra conducción.

Tasa 0,0

A pesar de que lo más recomendable al conducir es un tasa 0,0. La DGT y la Guardia Civil llevan años aliadas para enviar un mensaje claro a la población y, con ello, evitar el riesgo de accidentes en la carretera.

¿Cómo podemos calcular cuánto alcohol hemos ingerido? ¿Y el grado de alcoholemia? ¿Cómo nos afecta?



Para conducir, mejor ir a #cero. Pero, recuerda que el límite legal de #alcohol en sangre es 0,5 gr/l (0,3 para noveles).



Más información en 👉https://t.co/XKx1UYIwSQ pic.twitter.com/hWMWYsmGSU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 10 de junio de 2022

Pero si tomarse una cervecita parece inevitable, hay que tener en cuenta los límites establecidos por ley. Existe un máximo de 0,25 miligramos por litro en aire espirado, que se disminuye a 0,15 mg/l en conductores noveles y profesionales. Pero es necesario tener en cuenta que el alcohol no afecta a todo el mundo por igual, por lo que la Guardia Civil ha elaborado una infografía aproximada de lo que podría suponer para una persona beberse una jarra de cerveza.

Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber.



Al volante márcate un 0,0 de alcohol 👌🏻.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 14 de julio de 2018

Según la imagen elaborada por el cuerpo de seguridad, la relación entre el consumo y la tasa de alcoholemia quedaría de la siguiente manera:

Hombres (70 kg)

Una jarra: 0,3 mg/l en aire espirado.

Dos jarras: 0,6 mg/l en aire espirado.

Tres jarras: 0,8 mg/l en aire espirado.

Hombres (80 kg)

Una jarra: 0,2 mg/l en aire espirado.

Dos jarras: 0,5 mg/l en aire espirado.

Tres jarras: 0,7 mg/l en aire espirado.

Mujeres (50 kg)

Una jarra: 0,5 mg/l en aire espirado.

Dos jarras: 1,0 mg/l en aire espirado.

Tres jarras: 1,5 mg/l en aire espirado.

Mujeres (60 kg)

Una jarra: 0,5 mg/l en aire espirado.

Dos jarras: 0,8 mg/l en aire espirado.

Tres jarras: 1,2 mg/l en aire espirado.

Aunque esta relación parece clara y puede darte una idea sobre las cervezas que puedes tomar antes de conducir, recuerda que la principal recomendación es la tasa cero. Pasa de las bebidas alcohólicas o elige compartir coche o una alternativa de transporte público.