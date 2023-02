Los amantes del café y usuarios del Mercadona ya conocerán el cambio que la cadena de supermercados ha realizado y que facilita mucho hacerse su bebida favorita. Y quienes aún no lo conocen, no saben lo que se pierden.

Mercadona ha introducido una novedad en sus paquetes que, sin duda, marcarán un antes y un después para los consumidores de café.

No hay nada peor que ir a abrir un bote y que no sepamos por dónde empezar. El papel se rompe por las esquinas pero nunca lo suficiente como para que ya podamos sacar el deseado café. Y mucho peor es cuando el supuesto abrefácil no funciona y no nos queda margen de actuación.

Para agilizar este proceso y, sobre todo, para no llegar a ese punto de enfado por ser incapaces de abrir el paquete, Mercadona ha creado la solución.

Nuevo abrefácil

El nuevo sistema de abrefácil que ha introducido la cadena de supermercados en los botes de café soluble de toda la gama de Hacendado ha sido reconocido por el Institut Cerdà y su Observatorio de Innovación. El mecanismo permite abrir la tapa solo pulsando sobre ella. Atrás quedaron el uso del cuchillo u otro objeto punzante para hacer el primer hueco en el papel protector.

Este nuevo método, mantiene en perfecto estado las características del producto, así como el aroma y el sabor del café.

Otra innovación

Pero esta no es la única innovación de Mercadona que ha sido reconocida por el Observatorio de Innovación. La aplicación DPP, que determina costes y rentabilidad de cada producto, también ha sido valorada por el organismo. En concreto, esta permite optimizar los procesos para adaptarse a la incertidumbre del mercado. Así, logra mejorar costes y calidad.