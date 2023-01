Los artículos de limpieza son productos indispensables en nuestra cesta de la compra, aunque es probable que no sea necesario reponerlos con tanta asiduidad como otras compras del hogar, pero debemos tenerlos en cuenta para tener nuestra casa en orden y limpia. No obstante, podemos hacernos cierto lío con la cantidad de productos que existen, la infinidad de marcas y las cadenas que los venden. Puede que seamos entusiasta de una marca por sus resultados, por su precio o durabilidad, pero no siempre los encontramos en el supermercado que solemos frecuentar para hacer nuestra compra semanal o mensual.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) te lo pone mucho más fácil tras la lista que ha realizado y que recoge cuáles son los mejores supermercados a la hora de comprar productos de limpieza. Eso sí, el análisis tiene en cuenta los flujos que tiene la clientela de las diferentes cadenas a la hora de comprar estos productos de limpieza. 18 supermercados a examen De esta manera, la OCU ha estudiado el funcionamiento de las ventas de 18 supermercados o grandes superficies. Todos ellas, distribuidas por toda geografía nacional. No ha sido fácil, pero aquí tenemos una completa guía con el resultado de este análisis en el que se ha tenido en cuenta la opinión de más de 5.000 consumidores. Varios han sido los aspectos que se han tenido en cuenta, sobre todo anotando el nivel de satisfacción con la compra de los productos de limpieza, calidad y precio. Según la opinión de los usuarios, el primer puesto se lo acapara Mercadona. La cadena valenciana sale favorecida con 18 puntos por encima de la media obtenida por el resto de supermercados. En segunda posición, se sitúa Carrefour. En última posición se ha situado la cadena de supermercados BonÀrea, que tiene un 21% menos de clientes.