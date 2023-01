Las rebajas de Zara son un claro ejemplo de que la cadena que dirige Marta Ortega sigue siendo líder. Apenas unos días después de que comenzara la campaña de rebajas y descuentos, las tiendas de Zara se van quedando sin algunos de los artículos más codiciados. Y no es para menos si vemos los precios a los que han puesto algunas de las prendas más demandadas y las tendencias que señalan que la cadena española sigue siendo la que marca tendencia.

Ni en la web ni en las tiendas físicas podemos hacernos con algunas de las prendas más de moda y solicitadas por las clientas, es así de sencillo. Y es que ya ni siquiera hay que esperar a una fecha de lanzamiento de las rebajas o los descuentos. Apenas unos segundos después de las campanadas que señalan el inicio del Nuevo Año, los pedidos de forma digital se cuentan por decenas de miles, así que si alguien ha esperado a después de Reyes, lo más seguro es que aquel artículo del que se había enamorado ya no esté en ninguna talla.

No obstante, en esta ocasión, quizá por el cambio de dinámica de la firma o fruto del azar, hay algunas prendas que son auténticos hallazgos y que, por loco que resulte, aún no han colgado el cartel de agotados. Así que hemos hecho una selección que te podría ayudar aunque ya sabemos como es esto, igual cuando termines de leer este artículo, alguna de las prendas ya no las podrás conseguir.

El abrigo efecto pelo

La falda de estampado animal

Pantalones de pinzas

Americana clásica

Gabardina

Botines de piel

Bolso de piel

Y recuerda que que las rebajas de invierno pueden ser un poco estresantes si no tenemos algunas herramientas que nos pueden hacer la vida más fácil para conseguir aquellos artículos por los que suspiramos.

Por ello, te recomendamos si estás buscando alguna prenda de Zara y no sabes si está agotada que apuntes la referencia del artículo, en la página internacional de la tienda, que encontrarás a través de este enlace. Al realizar la búsqueda, la página te mostrará si la prenda está rebajada o no y de cuánto es el porcentaje.