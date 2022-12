Los fumadores de todo el país ya se están quejando de la nueva subida de precios del tabaco en España. La última orden del Boletín Oficial del Estado (BOE) ha fijado nuevas cuantías para este producto que hacen que muchos incluso estén pensado en dejarlo. Menos en Canarias, comunidad autónma que sigue un regimen distintode fiscalidad para este producto.

De hecho, los nuevos costes, establecidos para cada marca y por tipos de tabaco, están determinados específcamente para Península y Baleares en su primera disposición y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según la resolución publicada hace apenas unas semanas y que entró en vigor en ese mismo momento.

¿Que implica? Pues comprar una cajetilla de tabco puede suponer unos 35 céntimos más, aunque no afecta a todas las marcas. En líneas generales, los nuevos precios oscilan entre los 4,35 euros del LM First Cut 100 y los 5,90 de Malboro Red KS BOB.

Diferencia

El tabaco se salva de esta modificación en Canarias por el mismo motivo por el que es más es más barato en las Islas: la comunidad autónoma goza de un régimen de impuestos diferente . El IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) es un tributo indirecto que grava las entregas de bienes y servicios que se realicen en esa región. En conclusión, el IGIC sería el equivalente al IVA en el resto del país, con la diferencia de que el impuesto canario cuenta con cinco regímenes diferentes –mientras que el IVA tiene tres–.