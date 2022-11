¿A quién no le gusta el chocolate? A muy pocos, pues el chocolate es uno de los productos más consumidos en el mundo. Su sabor y sus múltiples beneficios hacen que este producto esté presente en casi todos los hogares del planeta.

Pese a que el chocolate es un éxito de ventas, lo cierto es que muy pocos saben que es un producto muy sensible a la humedad, al calor y a los olores fuertes, por tanto, no es una buena idea guardarlo en cualquier sitio. La mejor manera de conservar el chocolate es en un lugar seco y fresco, donde la temperatura no baje de los 15 grados ni suba de los 18 grados para que no pierda su aroma ni cambie su textura o aspecto.

Estos son solo algunos motivos por los que no debes guardar el chocolate en la nevera pero es que, además, si quieres evitar que a tu chocolate le salgan manchas blancas, tampoco es buena idea conservarlo en el frigorífico. De hecho, el chocolate tendrá esas manchas blancas cuando no esté bien conservado.

En el caso de que las altas temperaturas te obliguen a meter la tableta de chocolate en la nevera, debes envolverlo bien y guardarlo dentro de algún recipiente hermético para evitar que pierda sus propiedades.