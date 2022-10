No hay vuelta atrás. El otoño ha llegado pero no el frío a la mayoría de lugares de nuestra geografía, sea en la Península o en las Islas... mucho menos en Canarias, aquí el clima tropical dura hasta las navidades y más allá. Y por eso, cuando apenas bajan un poquito las temperaturas, hay prendas que no pueden faltar en nuestro fondo de armario así que: la temporada de leggings, queda oficialmente inaugurada. ¿Las razones? este tipo de pantalones quedan genial con un maxi jerseys de lana, por ejemplo, pero no es la única motivación, eso seguro, porque quedan geniales con cualquier cosa que te pongas en realidad.

Pero si además te decimos que hay un diseño al que no podrás resistirte, entonces, caemos rendidas. Son estos leggings fuseau de Lefties con tantas combinaciones posibles que es imposible no amarlos con fuerza. Son unos leggings corrientes al menos a primera vista, pero el acabado fuseau le da un toque elegante que los hace perfectos para crear un look de fiesta: añade una camisa blanca oversize semi abotonada, deja ver un body de encaje y suma un tacón et voilà. En Lefties te puedes preparar para ir a una boda por menos de 40 euros Y no es la única combinación que admite esta prenda: Prueba este look ideal para trabajar: bailarinas, jerséis amplios o incluso mini vestidos. También quedan de vicio con zapatillas para las ocasiones más casual... en definitiva, nada se le resiste a esta apuesta de Lefties que encontramos por menos de 10 euros.