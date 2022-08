La sociedad deja crecer algunos mitos y creencias que se van transmitiendo de generación en generación. El verano también está rodeado de esas leyendas que hoy intentamos desmontar. ¡Presta atención!

Esperar dos horas después de comer antes de darse un baño

No, no tienes que esperar dos horas para hacer la digestión tras el almuerzo. Solo hay que tener un poco de calma y dejar pasar un poco de tiempo para bañarse porque tras comer se produce una bajada de tensión arterial, y esto puede provocar paros cardiorrespiratorios.

La orina ayuda a calmar la zona afectada tras la picadura de una medusa

Otra leyenda que hay que desmontar. No hay ningún estudio científico que valide este mito. Y, de hecho, los expertos aseguran que la mejor forma de deshacerse de la molestia no es con orina, sino lavando la zona y pasando un poco de vinagre de manera suave.

No se necesita protección cuando no hace sol

Sería un error no usar protección solar cuando el día está nublado. Aunque no veas los rayos de sol, estos siguen estando presentes y pueden provocar un daño severo en la piel. La mejor forma de evitar problemas a largo plazo es utilizar siempre un buen filtro solar.

El agua de la piscina es mágica, combate los gérmenes

Si bebes un poco de agua de la piscina no vas a sufrir ninguna consecuencia, pero de ahí a pensar que su ingesta ayuda a hacer frente a los gérmenes va un trecho. Este mito no hace más que idealizar un ambiente bastante contaminado. No es extremadamente peligrosa, cierto, pero tampoco una solución.

Dormir desnudo para evitar el calor

Aquí va el último mito. Hay gente que piensa que, si duerme desnuda, combate mejor el calor, pero la realidad es que el cuerpo sin ropa comienza a ganar temperatura para hacer frente a la desnudez. De este modo, la mejor fórmula para no pasar calor de noche es usar prendas ligeras, transpirables y frescas.

¿Te sorprende alguno de estos mitos? Las creencias veraniegas están más extendidas de lo que creemos. Por fortuna, no son dogmas que causen graves problemas a la salud, aunque sí hay que intentar derribarlos.