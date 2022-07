El secador es un aparato imprescindible para muchas chicas. Pero cuando llega el verano en ocasiones da mucha pereza tener que usarlo. Además, las altas temperaturas invitan a dejarlo a un lado. Hoy te contamos cómo secar tu melena al viento y conseguir un cabello arreglado y sano en verano, sin necesidad de utilizar el secador.

Recogidos, peinados desenfadados y desestructurados

Hay muchas opciones para conseguir un buen look sin necesidad de secador. Los recogidos vikingos con grandes trenzas son una alternativa. Otra es hacerte altas colas de burbujas, o decantarte con los semirrecogidos con moños altos. Y si no hace mucho calor, prueba con una coleta baja con cabellos ondulados. Como ves, las posibilidades son variadas, solo tendrás que escoger la que más se adapta a tu gusto y al look que vayas a vestir.

Melena con ondas

El pelo ondulado es una solución muy favorecedora en verano y sencilla de adoptar. Las fórmulas más habituales son usar rulos en función del tamaño del rizo deseado, o bien acudir a trucos con medias a modo de diademas en las que se enrollan mechones de pelo. La idea es que el pelo, una vez seco, haya tomado una forma ondulada sin tener que usar planchas, secadores o tenacillas.

Cabello de efecto mojado

Si no quieres usar secador, lleva el pelo mojado, o al menos con efecto mojado. Hay dos opciones, que no dejes por completo que se seque el pelo y cepillarlo completamente hacia atrás para aplicar un poco de fijador con los dedos; o bien, dejar que se seque por completo y usar más producto. La ventaja de este último caso es que el efecto es más duradero.

Alisado con rosca

La última propuesta es la que requiere más trabajo, pero la contrapartida positiva es que no necesitas ningún utensilio para lograr un buen aspecto estético. Una vez laves el cabello, hay que secarlo y retirar toda la humedad con una toalla de algodón y al aire.

Cuando esté casi seco por completo, te haces una raya al lado y vas separando mechones que amarrarás con horquillas a la cabeza. Haz particiones en todo el cabello hasta enrollarlo totalmente sobre la cabeza como si fuera un turbante.

Tras esto, cubre ahora sí con un cabello o una toalla de microfibra y espera que seque. Pasado ese tiempo, solo hay que retirar las horquillas y cepillar para obtener una melena perfecta sin secador.