Mercadona sigue en la búsqueda del pelotazo de junio y, tras lanzar un helado con sabor a pistacho que apunta a convertirse en todo un éxito del verano, la empresa liderada por Juan Roig ha decidido volcarse en su sección de dulces para hacer del inicio de la época estival el mejor momento del año.

Hace unos meses el famosos supermercado español confió en el poder de los snacks dulces para intentar cosechar un nuevo éxito en sus filas pero, ahora, todo apunta a que será una bomba de azúcar la que enamorará a sus clientes y la que les dará ese primer pelotazo del verano.

En esta ocasión, no se trata de un helado, de una tarta o de un producto semejante, en este caso, se trata de una magdalena rellena que ha dejado mudos a todos los amantes del dulce que realizan sus compras habituales en la cadena de supermercados española.

Te desvelamos los detalles del muffin relleno de cacao que está causando sensación entre los seguidores de Mercadona.

"Buenísimos"

Mercadona ha puesto en sus estanterías unos muffins rellenos de chocolate que vienen en pack de 2 y que cuestan 1,60 euros.

Al tratarse de una de las novedades de la empresa, si aún no lo has encontrado en los supermercados de tu zona no te preocupes porque debe ser que estarán a punto de llegar.

En cuanto a la crítica que está recibiendo por parte de sus clientes, muchos de ellos han alabado el sabor que tiene y aseguran que están "buenísimos".