Quedan pocas horas para celebrar el Día de la Madre y todavía hay algún rezagado que no se ha parado a pensar qué regalar en este día tan especial.

Amparados en el pensamiento de "mi madre tiene de todo", muchos hijos e hijas no saben qué regalar o no están seguros de si van a acertar o no con el regalo elegido.

Para solucionar este problema, y siendo conocedores de que la situación económica no está para tirar cohetes, vamos a recomendarte 3 productos de belleza con los que es imposible fallar este próximo 1 de mayo.

¿Es posible hacer un súper regalo gastando menos de 8 euros? Es posible. Y, además, son unos detalles con los que vas a quedar genial y para los que no tienes que irte muy lejos para encontrarlo. Solo debes ir a tu Mercadona más cercano.

Día de la madre 'low cost'

Los productos que te proponemos son todos de belleza y cuidado personal y todos cuestan entre los 6 y los 6,50 euros.

LOTE FACIAL ORO

Este es uno de los artículos más vendidos de la perfumería de Mercadona. Es un pack de tres productos que incluye crema de día, de noche y un espectacular contorno de ojos que dejará a tu madre con una piel radiante.

CREMA FACIAL ANTI-MANCHAS

Esta crema se suele aplicar por las mañanas y tiene, además, factor de protección 50. Cuenta con una textura de lo más fluida, es sin brillo y anti-machas. Todo ello por 6 euros.

LOTE SUGARED BLOSSOM

Este lote es una de las fragancias más vendidas en Mercadona porque es perfecta para el uso diario. Fresca, jovial y con un aroma de lo más agradable, este pack incluye una loción corporal ideal para hidratar la piel después del baño. Su precio es de 6,50 euros.