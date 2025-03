6 curiosidades sobre Las Palmas de Gran Canaria que tienes que conocer en persona

Las Palmas de Gran Canaria ha destacado por ser una ciudad cosmopolita desde que fuera fundada allá por el año 1478 como asentamiento militar bajo el nombre de “El Real de las Tres Palmas”. El bonito barrio de Vegueta es el encargado de contar su nacimiento y de corroborar cómo la urbe se ha distinguido por ser acogedora, recibiendo siempre a otras culturas. Muestra de ello es la gran comunidad coreana que en ella habita, y que llegó atraída por la actividad pesquera. La primera ciudad de la Corona de Castilla en el Atlántico esconde secretos que invitan a un recorrido por sus maravillas, un viaje que, sin dudas, no te dejará indiferente. Descubre lo mejor de Las Palmas de Gran Canaria junto a Flowo.

La relación de Las Palmas de Gran Canaria con América

Cristóbal Colón realizó una parada aquí durante su primer viaje a las Indias con la finalidad de acondicionar las embarcaciones, reparar el timón de La Pinta y reclutar a marineros. Durante su estancia se alojó en la casa del gobernador, el mismo lugar en el que actualmente se encuentra la Casa de Colón, un interesante museo que muestra los distintos viajes del navegante, explorador y cartógrafo así como su vínculo con la ciudad.

La catedral Santa Ana Vegueta en Las Palmas / Istock / Ingus Kruklitis

La relación entre Las Palmas de Gran Canaria y el continente americano ha sido notoria desde ese primer viaje de Colón, tanto es así que su arquitectura sirvió como modelo a la hora de construir las ciudades del “Nuevo Mundo”. ¿No es fabuloso pasear entre los solemnes edificios de Vegueta, sentarse ante la Plaza de Santa Ana o comprar en el Mercado de Vegueta sintiendo el soplo de América?

El color de los riscos de Las Palmas de Gran Canaria

Las colinas de la urbe destacan por sus coloridas casas. Estas empezaron a edificarse en el siglo XVII decorándose con la pintura que sobraba de los barcos. Una composición vibrante que ha perdurado a lo largo de los siglos y que hoy pone la nota de alegría a esta zona elevada de Las Palmas de Gran Canaria.

El hogar de Benito Pérez Galdós

Las Palmas de Gran Canaria puede presumir de haber concebido hijos ilustres de la talla del escritor de “Episodios Nacionales” y “Fortunata y Jacinta”. Su casa familiar se encuentra en el histórico barrio de Triana, situado junto al de Vegueta, y actualmente es un fascinante museo donde profundizar en su vida. Hay otros muchos lugares en la ciudad para seguir la huella de Benito Pérez Galdós, como el Convento de San Agustín, perteneciente al colegio donde estudió, o la iglesia de San Francisco, donde fue bautizado.

La Playa de Las Canteras

La playa más popular de Las Palmas de Gran Canaria es todo un paraíso que disfrutar en cualquier época del año. Y no es para menos, porque está reconocida como una de las mejores playas urbanas del mundo gracias a su lengua de dorada arena y a sus calmadas aguas.

Su nombre proviene de la larga barrera de roca, conocida como “La Barra”, que atraviesa sus aguas protegiendo la orilla y su fondo marino. Durante un tiempo, esta roca volcánica era extraída para ser utilizada en la construcción. De ella salieron, por ejemplo, los muros de la catedral. Por suerte, esta actividad se frenó y actualmente La Barra permite que sea un estupendo punto para hacer esnórquel.

La infinita playa de Las Canteras / Istock / Juergen Sack

A lo largo de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, la playa de Las Canteras ha sido alabada por personajes como Agatha Christie, que encontró inspiración en la ciudad para escribir sus novelas mientras disfrutaba de la benigna climatología y de los arenales que se extendían ante el hotel en el que se hospedaba. Las Canteras también fue set de rodaje de la versión de la película Moby Dick de 1956.

Al final de la playa se localiza el Auditorio de Alfredo Kraus, construido en forma de faro y dedicado al tenor, otro de los hijos predilectos de la ciudad. Y si visitas la playa en Navidad, un periodo excepcional para gozar de su clima, no te pierdas el enorme Belén de arena que se instalan aquí.

El efecto mágico de la catedral

La catedral de Santa Ana, además de estar construida con piedra de la playa de Las Canteras, es reseñable por su perfecta mezcla de estilos. Pero aún hay más. El edificio religioso cuenta con un secreto que se desvela únicamente durante el solsticio de verano, cuando el sol proyecta la sombra de su templete en la fachada de las Casas Consistoriales al amanecer. Su orientación noreste es la causa de este sorprendente efecto al que se le atribuyen diversas leyendas.

Amanece tras la catedral de Las Palmas de Gran Canaria / Istock / Juergen Sack

Los castillos que nacieron para defenderse de ataques piratas

Entre los siglos XVI y XVII, esta ciudad marítima sufrió ataques piratas de personajes como el holandés Van der Does o los británicos Francis Drake y John Hawkins, quienes navegaban por el Pacífico en busca de nuevas conquistas. Para protegerse de estos asaltos, se construyeron varias fortificaciones de las cuales aún se conservan algunas transformadas en museos. El Castillo de la Mata acoge hoy el Museo de la Ciudad, mientras que el Castillo de La luz alberga el arte contemporáneo del escultor local Martín Chirino. Como curiosidad, cabe destacar que el Castillo de la Luz no cumplió del todo su función defensiva durante los ataques de la flota de Van der Does durante el verano de 1599, por lo que la ciudad quedó en manos holandesas durante diez días.