Próxima Expedición VIAJAR a Indonesia: un destino mágico.

Hay lugares que parecen creados para desafiar nuestra imaginación, territorios donde la naturaleza se muestra en estado puro y la cultura se entrelaza con la espiritualidad. Indonesia es uno de esos escenarios: un archipiélago que vibra con volcanes activos, selvas infinitas y mares que guardan jardines de coral. Este viaje no es solo un recorrido, es una invitación a vivir la aventura con todos los sentidos.

Desde los ríos de Borneo, donde los orangutanes nos observan con la calma ancestral de la selva, hasta los cráteres de Java, que se iluminan con el fuego del amanecer, pasando por templos suspendidos en la niebla de Bali y playas rosadas que parecen sacadas de un sueño, cada jornada será un relato que querrás conservar para siempre. Y lo haremos guiados por Montserrat Colell, bióloga y etóloga, que nos enseñará a descubrir la vida oculta en cada rincón en lugares como los dos centros de rehabilitación de orangutanes que visitaremos dentro del Parque Nacional de Tanjung Harapan, nuestro primer contacto con estos primates en un entorno lleno de senderos sencillos, adaptados al perfil del viajero y que no requieren ninguna preparación física. Lo haremos coincidiendo con el momento en el que se les proporciona la comida diaria.

Prepárate también para escuchar el rugido de cascadas escondidas, sentir el silencio azul del Kawah Ijen, dejarte hipnotizar por el vuelo de miles de murciélagos frutívoros sobre el horizonte en Isla de Flores y sumergirte en la danza de corales bajo el mar. Indonesia no es solo un destino: es un encuentro con los indómito, con lo sagrado, con lo esencial. Una experiencia que se graba en la memoria como las historias que merecen ser contadas.

Cómo participar en la Expedición VIAJAR a Indonesia

Para unirte a este nuevo destino, podrás encontrar toda la información sobre los vuelos, los alojamientos, el precio, el itinerario y el programa completo del viaje en la web: www.club-viajar.es/expediciones. También puedes contactar a través del correo electrónico:expedicionviajar@clubmarcopolo.es y en el teléfono 900 909 698.

En este viaje, los expedicionarios viajaran en compañía de Montserrat Colell, especialista en Etología de los primates. Es investigadora y profesora de la Universidad de Barcelona, donde imparte clases sobre comportamiento animal. Montserrat ha realizado estudios de campo en la República Democrática del Congo y en Guinea Ecuatorial sobre diversas especies de primates forestales.

Destacados del viaje

Kumai

Desde Pangkalan Bun, nos trasladaremos en coche a Kumai, desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer visitando Tanjung Harapan, uno de los puntos de entrada al parque nacional y donde tendremos nuestro primer contacto con los orangutanes.

Parque nacional de Tangkoko

Saldremos junto a nuestros guías para el avistamiento de diferentes especies que habitan en este rico ecosistema, como el macaco negro crestado, el tarsero de Gursky, búhos enmascarados, ciervos, búfalos de agua…

Bali

En Manado cogeremos un avión rumba a Bali, donde realizaremos un trekking por sus montañas centrales, cruzaremos el lago Tamblingan en canoa y visitaremos el templo Pura Ulum Danu Bratan a orillas del lago Bratan.

Pura Luhur Batukaru

Nos internaremos en uno de los templos menos visitados de Bali, ubicado a los pies del volcán Gunung Batukaru. Nuestra ruta continúa por una de las zonas productoras de arroz más importantes de Bali, en los alrededores de Jatiluwih.

Geoparque de Batur

Nos adentraremos en el cráter del volcán Batur, de 1.717 metros de altura (aún activo) y visitaremos el centro de recuperación de luciérnagas en la aldea de Taro.

Komodo

Visitaremos el Parque Nacional de Komodo (donde avistaremos dragones de Komodo), Manta Point (donde nadaremos entre mantarrayas) y el mercado tradicional de pescado Kampung Ujung.

Detalles del viaje

Fechas del viaje : Del 1 al 16 de septiembre.

: Del 1 al 16 de septiembre. Duración: 16 días.

16 días. Guías: Guías locales de habla inglesa en Borneo, Komodo y Célebes.

Guías locales de habla inglesa en Borneo, Komodo y Célebes. Barco: Visitaremos en barco el Parque Nacional de Komodo y Tanjung Puting.

Visitaremos en barco el Parque Nacional de Komodo y Tanjung Puting. Servicios incluidos: Tasas de entrada, servicio de guardas forestales y atracciones.

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Indonesia se convierte en un nuevo destino de las míticas expediciones que, desde hace años, organiza la revista Viajar para vivir una aventura única junto a la compañía de expertos historiadores, arqueólogos, periodistas de viajes… que comparten sus conocimientos, su experiencia del destino y el entusiasmo por explorar el mundo. Además, La Ruta de la Seda China, Nueva Zelanda o India del Sur son algunos de los destinos que podrán descubrir también los viajeros ávidos de aventuras en otras expediciones previstas por la revista Viajar para este año. Experiencias, todas ellas, que permiten la máxima interacción con la cultura local, su gastronomía, su historia y sus tradiciones.