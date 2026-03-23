Josep M. Palau presenta ‘Mi madre se convirtió en pájaro’, un viaje a la Amazonia más desconocida

Ya está en las librerías Mi madre se convirtió en pájaro, el nuevo libro del periodista y director de la revista VIAJAR Josep M. Palau Riberaygua, publicado por la editorial Viajes al Pasado. La presentación en Madrid tuvo lugar el 18 de marzo en PANGEA The Travel Store, en una convocatoria que contó con la presencia de Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, el grupo editor de la revista VIAJAR, y diversos representantes del sector turístico y prensa especializada.

Javier Moll y Arantza Sarasola, junto al autor. / Cedida

Esta historia arranca en la selva del Manu, en la Amazonia peruana, uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta y “una de las zonas más hiperprotegidas del planeta a día de hoy”, comentaba el autor en la presentación, en la que mantuvo un diálogo con Daniel Landa, especialista en documentales de viajes. El reportero viaja en busca de un paraíso intacto y termina enfrentándose a una experiencia vital inesperada. En medio de encuentros singulares, rutas inhóspitas, y hallazgos que podrían reescribir parte de la historia precolombina, la lectura se adentra en el misterio de Pusharo y en la eterna leyenda de El Dorado.

Uno de los momentos de la presentación del libro, conducida por Daniel Landa. / Y.T.

Mi madre se convirtió en pájaro es una obra donde, bajo la apariencia de relato de aventuras, se esconde una reflexión profunda sobre el mundo indígena, la conservación de la Amazonia y las profundas contradicciones del progreso. Entre sus páginas, el autor se cuestiona la visión romántica del “buen salvaje”, y observa, desde la convivencia directa, la complejidad que teje las estructuras sociales indígenas contemporáneas. “Hay una serie de elementos que aquí, en nuestra vida cotidiana, de asfalto, nos resultan muy chocantes”, explicaba Palau en la presentación.

Presentación de 'Mi madre se convirtió en pájaro'. / Y.T.

Lejos de idealizaciones, el autor retrata sociedades que no envidian el modelo occidental, pero tampoco son ajenas a este. En este cuadro complejo, aparece el turismo, que se convierte en una espada de doble filo: puede ser motor de desarrollo o una amenaza para los equilibrios ancestrales, según cómo se gestione.

'Mi madre se convirtió en pájaro', de la editorial Viajes al pasado. / Y.T.

En la Amazonia, como advierte Palau, la deforestación, la presión económica y la explotación de sus recursos dibujan un horizonte más bien incierto. Sin embargo, la obra consigue captar también la belleza ancestral de la selva: la sinfonía de las aves al amanecer, los llamados “ríos voladores”, que regular el clima del continente… Te envuelve la atmósfera de un territorio que se rige por sus propias reglas.

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Josep María Palau, durante la presentación del libro. / Y.T.

Con una prosa precisa y evocadora, a la vez que irónica, Josep M. Palau combina memoria personal, investigación histórica y crónica periodística. El resultado es esta obra que te presentamos aquí y que sitúa al lector frente a algunos de los grandes debates actuales: la supervivencia cultural de los pueblos originarios, la conservación medioambiental, el uso político del pasado y el futuro de los últimos territorios vírgenes del planeta.