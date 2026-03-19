Cambiar de casa para viajar: el evento de HomeExchange reúne a miles de viajeros en todo el mundo

¿Imaginas cambiar tu casa… para viajar por el mundo? Con este objetivo nace HomeExchange Days, el mayor encuentro internacional dedicado al intercambio de casas, que este año celebra su tercera edición del 19 al 25 de marzo en más de 67 países para dar a conocer todos sus beneficios. Durante años, viajar significó reservar alojamientos, comparar distintos precios de hoteles, apartamentos… Sin embargo, cada vez son más las personas que, en cualquier lugar del mundo, prefieren intercambiar su casa con la de otra persona. Una tendencia sin duda, sostenible y económica, en la que ya confían los más de 270.000 miembros de HomeExchange en todo el mundo.

Durante HomeExchange Days, miles de miembros de la comunidad, en más de 67 países abrirán las puertas de sus hogares para compartir cómo funciona esta forma de viajar y resolver dudas de quienes sienten curiosidad por probarla. En España se celebrarán más de 740 encuentros, en los que ya hay inscritas más de 1.400 personas. Los encuentros tendrán lugar en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia, Sevilla o San Sebastián pero también como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Puerto del Rosario entre otras.

¿Cómo surgió esta nueva forma de viajar?

La iniciativa de los HomeExchange Days nació hace apenas dos años con una primera edición del evento que tuvo lugar en países como Alemania, Países Bajos, Italia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y España y desde entonces se ha consolidado como un evento global que reúne a la comunidad con la misma finalidad: transformar la forma en la que viajamos. “El valor de HomeExchange Days no está solo en abrir las puertas de nuestras casas, sino en reunir a la comunidad de todo el mundo, demostrando cómo el intercambio de casas puede ser una forma de viajar más auténtica, cercana y sostenible”, explica Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España. “Cada encuentro permite descubrir de primera mano cómo funciona la plataforma, conocer experiencias reales y generar conexiones que, en muchos casos, terminan en amistad”. Más que una plataforma de viajes, HomeExchange es una comunidad global que impulsa la idea de compartir y propone una forma de viajar más consciente, segura, auténtica y accesible

¿Cómo funciona HomeExchange Days?

Del 19 al 15 de marzo los miembros de HomeExchange organizan pequeños encuentros bien en sus casas o bien en un lugar público y reciben a personas interesadas en el intercambio de casas. A partir de ahí, comparten cómo comenzaron, los destinos que han visitado, las personas que han conocido… De hecho, las personas interesadas en asistir a alguno de los encuentros gratuitos que tengan lugar en su localidad podrán apuntarse a través del mapa interactivo.

Cada vez más viajeros prefieren elegir el intercambio de casas en sus viajes

Por una cuota anual de 175 euros, los miembros pueden realizar intercambios ilimitados de alojamiento, sin transacciones económicas entre ellos. Para quienes buscan experiencias más exclusivas, existe también HomeExchange Collection, un club de casas de lujo con una membresía anual de 850 euros.

El crecimiento de la plataforma se apoya principalmente en la recomendación entre usuarios: el 60% de los nuevos miembros llega por recomendación directa, y la tasa de renovación supera el 90%. En España, la comunidad supera ya los 40.000 miembros y en 2025 registró un aumento del 43% en los intercambios completados.

Algunas regiones están viviendo un crecimiento especialmente significativo, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Extremadura, lo que confirma el interés creciente por este modelo de viaje alternativo.

Canarias y Andalucía entre los destinos favoritos

En el caso de Canarias, HomeExchange Days contará hasta el momento con 17 encuentros repartidos por el archipiélago. En 2025 se realizaron más de 4.378 intercambios y se registraron más de 83.256 pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 42% respecto al año anterior. Hoy, el fenómeno cuenta con casi 1.800 miembros.

Andalucía, Madrid, Cataluña o el País Vasco figuran entre los destinos favoritos de los miembros canarios dentro de España, mientras que a nivel internacional destacan países como Francia, Inglaterra, Holanda o Estados Unidos. En cuanto al perfil de los usuarios, la mayoría de los miembros en España supera los 46 años, y un 22% tiene más de 60, datos que demuestran que no es solo una tendencia reservada para jóvenes.

¿Y tú? ¿Te animarías a intercambiar tu casa? Puedes consultar toda la información en este enlace. Si quieres saber más sobre HomeExchange visita su página web, su cuenta de Instagram o apúntate a uno de sus webinars mensuales.