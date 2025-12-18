Nordés: la marca que transforma cualquier momento en Maxia Pura estas navidades.

Nordés gin, nació como una ginebra premium elaborada con mimo con su base vínica de uva albariño y sus once elementos botánicos, seis de ellos de tradición gallega (salvia, salicornia, laurel, menta, eucalipto y hierba luisa) que aportan ese sabor inconfundible y refrescante como el soplo de aire fresco del viento Nordés. El resultado, una ginebra única y diferente, que ha traspasado las fronteras y ya está presente en mas de 50 países en todo el mundo, representando la esencia más pura del atlántico.

En tan solo 13 años, Nordés gin se ha convertido en el líder de la categoría en el segmento premium de ginebras de más de 20€. 2024 fue un año clave donde Nordés ha crecido como marca para ofrecer nuevos productos que se adaptan a las nuevas necesidades consumo. Así nacen Nordés 0,0, convirtiendo a Nordés en la primera marca de ginebra premium en España en lanzar su versión sin alcohol, ideal para cualquier momento del día y para aquellos que prefieren disfrutar el aroma inconfundible de Nordés pero con 0% de alcohol. Nordés vermouth, con sus dos versiones, Nordés vermouth Rojo y Nordés vermouth blanco. Un sabor único, suave y aromático que rompe los convencionalismos de los vemrouths tradicionales.

Para todos los momentos

Nordés, un marca que destila Maxia Pura, capaz de conquistar los paladares más exigentes en cualquier ocasión gracias a la versatilidad de sus productos, Nordés es capaz de transformar cualquier momento ordinario en algo extraordinario. Aperitivos, comidas, cenas, sobremesas, incluso en el postre. Nordés gin, Nordés 0,0 y Nordés vermouth serás los acompañantes gastronómicos ideales para celebrar y brindar con amigos y familia estas navidades. Su autenticidad, su origen inesperado y su sabor diferencial la convierten en una marca icónica que se refleja en el sabor de todos sus productos y en el diseño artesanal de sus botellas, inspiradas en la cerámica tradicional gallega.

Nordés 0,0, inspirada en los botánicos de tradición gallega y en el toque genial de la uva albariño, mantiene todo el sabor, el aroma inconfundible y el carácter atlántico de Nordés gin, pero sin alcohol. Gracias a un proceso de elaboración lento y cuidado, pero también innovador, esta bebida presenta el equilibrio perfecto entre acidez, dulzor y amargor. Con tan solo 3Kcal y sin azúcar, Nordés 0,0 es un producto muy ligero y fácil de beber en cualquier momento.

Por su parte Nordés vermouth, con su carácter atlántico y diferente, elaborado con uvas cuidadosamente seleccionadas y aromas de sus elementos botánicos, algunos de ellos de tradición gallega como la salvia, el laurel y la hierbaluisa en el caso de Nordés vermouth Rojo, y laurel, salvia y salicornia en Nordés vermouth Blanco que se convierte el acompañante gastronómico ideal en los aperitivos.

Eleva las fiestas con estas combinaciones

Para quienes quieran disfrutar al máximo estas navidades, Nordés propone sus combinaciones imprescindibles: fresco e inconfundible, Nordés gin & tonic y, para quienes quieren seguir disfrutando sin renunciar a sus planes del día, Nordés 0,0 & tonic, la alternativa sin alcohol.

Modo de preparación de Nordés gin & tonic:

Usar siempre vaso ancho (sugerencia)

Llena el vaso con mucho hielo

Sirve 50 ml de Nordés gin

Añade 200 ml de tónica neutra

Decora con tres uvas blancas

Modo de preparación Nordés 0,0 & tonic

Vaso ancho con mucho hielo

Añadir 50 ml de Nordés 0,0

200 ml de tónica, preferiblemente neutra

Decorar con una brocheta con tres uvas blancas. Nordés vermouth se puede disfrutar solo con mucho hielo y en buena compañía.

En su versión vermouth, el aromático Nordés Vermouth Rojo, fresco y suave y, Nordés Vermouth Blanco, con la misma preparación, pero decorado con uva blanca.

Una ginebra única y diferente, que ha traspasado las fronteras y ya está presente en mas de 50 países en todo el mundo. / D.R.

Modo de preparación:

Nordés vermouth Rojo

Vaso ancho, preferiblemente tipo “on de rocks”

2 o 3 cubos de hielo grandes

Remover para enfriar bien la copa

70ml de Nordés vermouth Rojo

Una brocheta con una uva tinta para dar el toque Nordés y reforzar el sabor vínico.

Nordés vermouth Blanco