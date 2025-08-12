Aviso de la DGT: así tendrás que llevar tu maletero si quieres evitar accidentes

Preparar el equipaje para un viaje puede convertirse en una tarea desafiante, especialmente al tener que elegir qué llevar y qué dejar en casa. Esta decisión puede parecer compleja, pero se vuelve aún más difícil cuando llega el momento de cargar todo en el coche. Sin embargo, si colocamos la seguridad como la máxima prioridad durante el viaje, esta fase de planificación se vuelve mucho más sencilla y eficiente.

Ahora que se acerca el verano y los viajes son más habituales, es importante saber organizar tu maletero para viajar durante las vacaciones. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT), el organismo español que regula el tráfico, la seguridad vial y la movilidad, recomienda estas acciones para prevenir accidentes no deseados.

Recomendaciones de la DGT

Cada cosa en su lugar: La regla básica es asegurarse de que todo el equipaje esté correctamente ubicado dentro del maletero y, si es necesario, utilizar otros espacios de almacenamiento. Distribuir el peso de manera uniforme garantiza una mejor estabilidad del vehículo y evita posibles desplazamientos de carga durante el trayecto. Reducir es ganar: Cada kilogramo extra de peso aumenta mucho el consumo de combustible, lo que significa una menor eficiencia del vehículo. Por ello, es importante ser selectivos y llevar lo esencial, evitando así los objetos innecesarios. Cuanto más abajo, mejor: Para mantener la estabilidad del vehículo durante el viaje, es recomendable colocar los objetos más pesados en la parte inferior del maletero. Esto ayuda a mantener el centro del vehículo lo más bajo posible, lo que mejora la estabilidad, especialmente en curvas pronunciadas. Anclar y asegurar: Es muy importante asegurar el equipaje de manera adecuada para evitar que se desplace durante el viaje. Por ejemplo, utilizar correas de sujeción para rodear y asegurar el equipaje garantiza que permanezca estable y seguro, minimizando el riesgo de daños o accidentes. Abrochar los cinturones traseros: Si no hay pasajeros en la parte de atrás del vehículo, es importante abrochar los cinturones traseros abrochados. Aparte de cumplir con las normativas de seguridad vial, también ayuda a evitar que los objetos vayan hacia adelante en caso de frenada brusca. Todo a mano, pero en su sitio: Es importante tener a mano los artículos que puedan necesitarse con frecuencia, como bebidas, alimentos o móviles. No obstante, es importante asegurarse de que estos objetos estén guardados para evitar distracciones y garantizar la seguridad de todos los ocupantes. Mantener ese equilibrio entre accesibilidad y orden ayuda a que el viaje sea más cómodo y seguro.

La seguridad ante todo

Por lo tanto, al hacer el equipaje y cargar el coche, debemos recordar que la seguridad no es una opción, sino una necesidad absoluta. Al priorizarla en todo momento, podemos disfrutar de un viaje más tranquilo y sin contratiempos, sabiendo que hemos tomado las medidas adecuadas para protegernos a nosotros mismos y a los demás durante el trayecto.