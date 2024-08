¿De vacaciones en septiembre? Sigue estos consejos para ahorrar en tu viaje

Septiembre es un mes de cambios, de vuelta a las rutinas, de inicio de nuevos propósitos y, para muchos, también es un buen mes para las vacaciones.

Cada vez son más las familias, amigos y parejas que optan por aprovechar los meses fuertes del verano en sus ciudades de origen, descubriendo rincones a los que no van cuando están inmersos en la rutina del día a día, y dejan las escapadas para septiembre, aprovechando todas las ventajas que este mes les ofrece.

Menos aglomeraciones, un tiempo más suave y mejores precios son algunas de las ventajas de no viajar en julio y agosto, por lo que cada vez son más quienes escogen septiembre para viajar. Aun así, a menos que cuentes con una cuenta en el banco ilimitada, lo más probable es que intentes ahorrar durante tus vacaciones, por lo que te vamos a dejar algunos consejos para lograrlo.

Consejos para ahorrar en tu viaje

Como es lógico, cuando viajamos tenemos unos gastos extra que, de otra manera, no tendríamos. De hecho, son muchas las personas que ahorran durante todo el año para poder hacer al menos un viaje al año. Pero, aunque suponga un coste, la recompensa, por lo general, siempre es positiva, ya que de cada viaje volvemos con recuerdos y experiencias que, de otra manera, no tendríamos. Aun así, te vamos a dejar algunos consejos para que puedas ahorrar en tu próximo viaje durante el mes de septiembre.

Destinos baratos

Playa de Papagayo, Lanzarote. / E. D.

Si quieres ahorrar en tus viajes, lo mejor es que optes por destinos baratos. Por regla general, un viaje local será más barato, sobre todo si eres residente canario y puedes contar con el descuento de 75% en billetes de avión y barco. Otra opción, teniendo en cuenta tu presupuesto, es compensar los gastos. Es decir, puedes optar por un destino internacional en el que el coste del billete sea caro, pero vivir en el lugar muy barato; o, al contrario, que el vuelo sea relativamente más económico, pero el destino más caro.

Fijar un presupuesto

Lo ideal a la hora de viajar, si quieres no exceder tus gastos, es contar con un presupuesto prefijado de lo que gastarás al día en transportes, alojamientos, comidas, actividades... Para ello, puedes mirar los múltiples blogs y foros de viajes en los que encontrarás toda la información. Recuerda que siempre habrá alguien que haya ido antes que tú y pueda ayudarte con tus dudas.

Comprar con antelación

Una joven viendo las pantallas en un aeropuerto. / Canva

Si quieres que los precios de alojamientos y vuelos no sean desorbitados, es bueno que reserves ambas cosas con la suficiente antelación. Aunque pueda haber alguna oferta de última hora, lo más probable es que la oferta sea más escasa y los precios más altos.

Usar transporte público

Si quieres ahorrar en transporte público, es mejor que te muevas entre ciudades y pueblos en transporte público antes de alquilar un coche, aunque te quite libertad de movimiento, su precio será más barato que alquilar un coche, pagar gasolina e, incluso peajes. Además, dentro de las ciudades suele haber bonos que te permiten hacer varios viajes a un precio más bajo que si compras un solo billete de ida.

Alojamientos

Edificio de viviendas vacacionales en la capital grancanaria. / J. C. Castro

Otra pieza clave en la que puedes ahorrar es en el alojamiento. Está claro que si buscas un hotel de tres estrellas será más económico que uno de cinco. Pero, más allá de eso, si optas por un apartamento tendrás la ventaja de tener cocina, por lo que no tendrás que hacer todas las comidas fuera y podrás ahorrar comprando en el supermercado.

Comidas

Está claro que comprar la comida en el supermercado es más barato, pero cuando viajamos también queremos probar la comida local. Para que no te quedes con la cartera vacía después de una comida, navega por internet y busca la experiencia de otros usuarios. Muchas personas publicitan restaurantes buenos y baratos, incluso en muchas ocasiones puedes ver hasta la carta con antelación. Otra opción es comer en mercadillos y puestos callejeros.

Actividades económicas

Una joven buscando un lugar en un mapa. / Canva

Siempre que viajes a un nuevo destino busca previamente qué actividades gratuitas o económicas puedes hacer. Una buena opción para conocer un nuevo lugar es hacer un free tour, una ruta por la ciudad que, aunque no es gratis como podría parecer por su nombre, tampoco tiene un precio prefijado, sino que es el usuario quien decide cuánto pagar.

Di no a las compras compulsivas

Cuando estamos en un destino nuevo, es probable que nos entre el antojo por probar todo lo que veamos o, incluso, que queramos traer más de un regalo de souvenir. Lo mejor, en este último caso, es tener un presupuesto marcado y, en cuanto a los antojos, intenta controlarlos.

Tarjetas sin comisiones

Una mujer sacando dinero de un cajero. / Canva

Por último, si vas a viajar fuera del país, lo mejor es que tengas una tarjeta bancaria que no te cobre comisiones. Puedes preguntar en tu banco cuál es el coste de sacar dinero en el extranjero o, incluso, por el cambio de moneda si fuera necesario. En caso de que no te compense, busca algún banco online que no cobre comisiones en el extranjero.