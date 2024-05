El tiempo en Puntallana: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de mayo

Hoy en Puntallana, el cielo estará mayormente nuboso con bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que se despeje un poco, aunque seguirá predominando la nubosidad. La temperatura se mantendrá bastante estable durante todo el día, con valores alrededor de los 15-20 grados .

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es muy baja, por lo que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades moderadas que pueden alcanzar los 25 km/h en algunas zonas. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar problemas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70-80%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco húmedo pero no excesivamente sofocante.

En resumen, el día de hoy en Puntallana se presenta con un cielo mayormente nuboso, temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera por si refresca un poco. ¡Que disfrutes de tu día en Puntallana!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-01T20:57:12.